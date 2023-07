Clamoroso Kate Middleton, figuraccia imperdonabile | Da una come lei non se l’aspettava nessuno

Tremenda la gaffe della compagna di William, Kate Middleton: il bon ton non è bastato a evitarla questa volta.

La principessa del Galles quest’anno ha partecipato come spettatrice al grande torneo di tennis di Wimbledon, alle cui finali ha assistito dal royal box.

Parliamo di tennis maschile, e gli spalti sono già pieni di celebrità per il prestigio della sfida annuale. Kate, tra l’altro, è la madrina dell’All England Lawn Tennis Club fin dal 2016.

Inoltre, la principessa è anche una grande appassionata e giocatrice lei stessa, oltre che grande amica di Roger Federer, che ha dato lezioni private al principe George. Kate ha presenziato anche alle finali femminili, durante le quali si è persino commossa, di nuovo in un impeccabile completo verde, uno dei colori di Wimbledon.

Quest’anno però, dopo la premiazione, Kate ha commesso un errore imperdonabile, rendendosi protagonista di una gaffe che sta facendo il giro del web.

Una Kate praticamente imperfetta

Kate Middleton si è presentata alla finale maschile di tennis con William, George e Charlotte, indossando un tubino verde di Roland Mouret, scarpe beige con tacco di Gianvito Rossi, borsetta in tinta di Emmy London e gli occhiali da sole di Victoria Beckham. Tra il pubblico erano presenti anche Brad Pitt, Billie Jean King, James Northon. Hugh Jackman e Idris Elba. Insomma, una rosa di spettatori davvero eccelblente.

In quanto madrina del torneo, Kate è stata poi chiamata in campo per premiare il vincitore, Carlos Alcaraz, con il quale c’è stato successivamente un altro incontro che ha coinvolto, oltre a Kate, anche i figli e il re di Spagna Felipe.

La gaffe di Kate

Sulla via per premiare il vincitore, Kate ha salutato i raccattapalle, dimenticandosene, però, uno, che ha avuto per questo un momento di celebrità sui social network. Non è facile essere così tanto esposte al pubblico e non fare mai un errore, di certo, di conseguenza, questa piccola svista è stata subito perdonata alla principessa del Galles.

A parte questo piccolo errore, per il resto Kate è stata impeccabile: ha tifato senza però diventare volgare e indecorosa con un atteggiamento che aderisce perfettamente al suo ruolo di reale inglese, seppure acquisita. Kate è stata vista anche conversare con l’attore Daniel Craig, l’attrice Rachel Weisz – sua moglie – e la ex campionessa di tennis Chris Evert.