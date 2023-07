Sophie Codegoni, brutta sorpresa per l’influencer | Peggio di così non poteva finire

La sorpresa è stata veramente molto brutta per l’influencer. La serata di Sophie Codegoni è finita in modo completamente inaspettato…

La storia tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano procede veramente a gonfie vele. I due si sono conosciuti all’interno della casa del Grande Fratello.

Da quel momento i ragazzi si sono messi insieme e, nonostante gli alti e bassi che hanno avuto, sono comunque sempre andati avanti.

I passi fatti per il dj e l’influencer sono stati tantissimi, tant’è che hanno avuto anche una prima figlia Celine. La ragazza ha detto che la bambina: “riempito la loro vita di gioia e amore”.

Inoltre, Alessandro Basciano ha fatto la proposta di matrimonio durante il Festival del Cinema di Venezia a Sophie Codegoni mentre i due si trovava sul red carpet.

Brutta sorpresa per Sophie Codegoni: ecco cos’è successo all’influencer

Sophie Codegoni ha vissuto dei momenti di panico a causa di una brutta sorpresa che ha avuto. Infatti, l’influencer aveva deciso di passare una serata fuori con un suo caro amico, ovvero Amedeo Venza. Tuttavia, le cose non sono andate proprio come si aspettava perché la macchina della neomamma non si accendeva a causa della smagnetizzazione della chiave.

Sophie Codegoni chiusa in macchina

Tuttavia, per fortuna la ragazza non era sola, anzi si trovava con il suo amico Amedeo Venza. Il povero sventurato ha provato in tutti i modi a far ripartire la smart senza però alcun successo. L’influencer ha detto: “Siamo rimasti bloccati nella Smart. Dovevamo andare a cena, ma questa cena non s’ha da fare. Ci siamo vestiti bene e abbiamo fatto una bella foto, speriamo di poter ripartire in qualche modo. Aiutateci. Tuttavia, i metodi consigliati non sono serviti a niente e i due sono tornati a casa con delle patatine surgelate, una coca-cola zero e la reciproca compagnia. La donna ha detto scherzando: “Alla fine è la compagnia che conta!”. Era la prima volta che la ragazza usciva senza la piccola Celine.