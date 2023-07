Marco Giallini, per i figli una notizia terribile | Gravissima perdita all’improvviso

Una grave perdita per l’attore Marco Giallini: per i suoi figli è stata una notizia davvero terribile.

Vincitore di tre Nastri d’argento e protagonista indiscusso della serie tv Rocco Schiavone, Marco Giallini è uno degli attori più amati ed apprezzati.

Interprete del piccolo e grande schermo, vanta una lunga gavetta tra teatro, cinema e televisione. Agli esordi della carriera, infatti, ha lavorato al fianco di grandi nomi del teatro italiano come Arnoldo Foà e Adriano Vianello prima di approdare sul grande schermo.

A regalargli la grande popolarità è stata poi la televisione prima con il ruolo di Il Terribile nella serie tv Romanzo criminale, e poi con Rocco Schiavone, serie in onda su Rai 2 per la regia di Michele Soavi.

Marco Giallini, la grave perdita

Classe 1963, romano doc, Marco Giallini si è fatto strada nel mondo dello spettacolo a piccoli passi. Ha iniziato a lavorare prima per il teatro, poi ha ottenuto delle piccole parti per il cinema e, infine, gli sono stati affidati dei ruoli che gli sono valsi sei candidature ai David di Donatello, tre Nastri d’argento e due Ciak d’oro. Ad una vita professionale piena di successi, ha fatto da contraltare una vita privata che lo ha segnato profondamente in seguito ad una gravissima perdita.

Sposato con Loredana Giallini dal 1993, è diventato padre di due figli: Rocco, nato nel 1998, e Diego, arrivato nel 2004. I due, insieme al padre, sono stati costretti ad affrontare la perdita della madre nel 2011, scomparsa all’improvviso per una emorragia cerebrale. “A dodici anni dalla morte di mia moglie non ho ancora metabolizzato il lutto – ha ammesso lui in una intervista per La Confessione – . Vivo con lei accanto, come Marina con Rocco Schiavone. […] Un lutto del genere non si può metabolizzare. Ma poi perché lo si deve metabolizzare? Lo metabolizzi, ma poi rimane”.

Il lutto dei figli di Giallini

La grave perdita che ha colpito la famiglia Giallini è stata difficile da accettare non solo per l’attore, ma anche per i figli che, ai tempi, avevano solo 12 e 5 anni. “Mi dispiace per i miei figli. Non voglio far piangere nessuno in televisione, ma insomma per due ragazzini, uno di 5 anni e uno di 12, che stanno andando al mare, una cosa così improvvisa è qualcosa di terribile – ha aggiunto – . Questo è terribile per me, è terribile per chi l’ha subito ieri e per chi lo subirà”.

Ad oggi, Marco Giallini non ha dimenticato l’amato moglie, ma ha una nuova compagna al suo fianco: Giorgia Battisti. “E’ la mia signorina, almeno così dice lei, io non lo so”, ha svelato lui che convive con la donna dal 2020.