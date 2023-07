Maria Grazia Cucinotta, la celebre attrice in ospedale | Ecco cosa è successo

Vediamo cos’è successo alla famosa attrice Maria Grazia Cucinotta che ha pubblicato una foto su Instagram dall’ospedale

Maria Grazia Cucinatta è una delle attrici italiane più conosciute sia nel nostro paese che all’estero, grazie alla sua bellezza mediterranea.

Tuttavia, l’attrice è attualmente impegnata molto nel sociale. Di recente si è esposta sulla questione delle coppie omogenitoriali.

Ha infatti detto: “Un bambino che nasce deve avere tutti i diritti, non esistono figli di Serie A e di serie B. Non condivido l’azione del governo. […]Un bambino deve essere tutelato dalla legge, se i genitori non saranno all’altezza li giudicherà lui.

Ma posso dire che ci sono genitori orrendi, sostengo una casa-famiglia: ci sono bambini abusati dai padri, dai compagni delle madri. Erano famiglie “normali”. Non vogliamo una famiglia sacra ma sana. Conta l’amore, non il sesso di chi ti cresce”.

Maria Grazia Cucinotta in ospedale: ecco per quale motivo

Maria Grazia Cucinotta è molto impegnata nel sociale, soprattutto in raccolte fondi per la ricerca e in giornate di volontariato e ospedaliero. Di recente è stato in ospedale a trovare una sua amica al Policlinico e ne ha approfittato per dedicare un pensiero a tutte le persone che lavorano in ospedale.

Ha infatti pubblicato una foto con tutti il team seguita da una bellissima dedica: “Oggi sono stata a Palermo a trovare la mia amica Angela al Policlinico universitario Paolo Giaccone. Entrare in ospedale e trovare i sorrisi e la gentilezza di tutti gli operatori, rende tutto più confortevole… grazie sempre. La gentilezza le attenzioni non costano nulla e sono preziosi”.

Maria Grazia Cucinotta e il segreto del suo successo

In una recente intervista, Maria Grazia Cucinotta ha rivelato che non c’è un segreto per il suo successo. Ha infatti detto: “Non c’è. Sono solo fortunata. Chi si sente speciale è un perdente”. Inoltre, ha confessato di avere dovuto affrontare numerose difficoltà. Ha infatti detto: “Dislessica, con problemi di pronuncia: i difetti ti rendono unica, ma lo capisci dopo. La dislessia esplode nei momenti di ansia, quando sono al centro dell’attenzione. Ho 54 anni, cambio regolarmente le finali delle parole”.

Infine, ha voluto raccontare delle molestie nel settore cinematografico che purtroppo, nonostante il MeToo sono un problema ancora attuale. Ha detto: “Quando ci provavano ero terrorizzata, pensavo solo: riuscirò a uscire da questa stanza? Ogni volta che dicevo un “no” ribattevano che non ce l’avrei mai fatta, di tornare da dove ero venuta. Sono la prova che i “no” si possono e si devono dire”.