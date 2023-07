Antonella Elia in barca con il suo “amante” | Eccola immortalata più felice che mai

Beccata con il suo “amante” con un sorriso a trentadue denti: lo scatto è virale, i fan non possono crederci.

Antonella Elia è conosciuta per aver debuttato da molto giovane ed essere diventata una show girl in piena regola.

La sua freschezza e spontaneità ha conquistato tutti, e ultimamente, dopo qualche anno di leggero declino, ha rinverdito il proprio successo grazie alla partecipazione ad alcuni reality show.

Tra questi, ad esempio, lo show estivo Temptation Island, con la conduzione storica di Filippo Bisciglia, che vede alcune coppie provare la loro fedeltà e il loro amore durante una vacanza in cui si è costantemente tentati.

Anche i Millennial apprezzano Antonella Elia, si ricordano alcune sue gaffe televisive, come ad esempio la discussione con il conduttore Mike Bongiorno, con il quale discusse per una questione animalista legata alle pellicce. Negli ultimi giorno sono state diffuse delle foto incredibili di Antonella Elia, in dolce compagnia.

Antonella pizzicata

Un costume giallo e fucsia, capelli d’oro e un sorriso che fa invidia: Antonella Elia è felicissima in barca col suo uomo, con cui è evidentemente in una romantica vacanza. I due si stringono con il vento fra i loro capelli, spensierati come non mai.

Si tratta, però, proprio del suo fidanzato da quattro anni, l’attore Pietro Delle Piane. Eppure Antonella lo definisce amante, scrivendo “lover” in inglese, forse perché la loro passione è uguale al primo giorno, chissà, magari anche perché hanno superato più o meno indenni Temptation Island: il loro viaggio nei sentimenti è andato, infatti, meglio che a tanti altri partecipanti nella storia del programma.

Un amore rinnovato

“Life can be so beautiful…with my lover” scrive Antonella Elia nella didascalia al post con le foto insieme a Pietro Delle Piane. L’esperienza a Temptation, in cui la coppia, come le altre, è stata divisa tra villaggio dei fidanzati e villaggio delle fidanzate, li ha probabilmente uniti, seppure Elia ha dovuto fare uno sforzo non indifferente per perdonare il suo innamorato.

Antonella Elia ha anche spiegato il motivo di questo perdono: ha spiegato che Pietro è più giovane di lei di 11 anni, e che, in modo un po’ immaturo, durante il reality estivo ha voluto recitare un ruolo di un uomo che la facesse ingelosire, e pronto a sua volta ad essere geloso di lei.