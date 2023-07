Carolyn Smith si è stancata, stavolta ha detto basta: “Non lo sopporto più”

Carolyn Smith non ce la fa più: la giudice di Ballando con le stelle ha detto basta. Tutta la verità.

Storica giudice di Ballando con le stelle, Carolyn Smith è una delle presenze fisse del cast dello show di Rai 1 condotto da Milly Carlucci.

Ballerina e coreografa di origini inglesi, si è fatta conoscere dal mondo dello spettacolo nostrano proprio grazie al programma serale della Rai.

Seguitissima anche sui social, la Smith ha voluto raccontare tutta la verità ammettendo di non riuscire più a sopportare qualcosa che, un tempo, tollerava bene.

Carolyn Smith e la malattia

Negli anni, Carolyn Smith ha deciso di raccontare tramite i social la malattia. Anni fa, infatti, la giudice di Ballando con le stelle ha scoperto di essere affetta da un tumore al seno e si è sottoposta a numerosi cicli di chemioterapia. Guarita per ben tre volte, è poi stata costretta a farsi forza e a tornare a combattere contro il tumore quando quest’ultimo, nei mesi precedenti, si è ripresentato. “Dal 2015 lotto contro un tumore, siamo nell’ottavo anno, ora hanno trovato questa nuova cura e speriamo sia la volta giusta – aveva raccontato lei a Domenica In – . Anche se ci sono stati momenti così. Ho toccato terra, il momento brutto ad agosto scorso quando hanno ritrovato una cosa grossa”.

“Io sono stanca fisicamente e psicologicamente. Devo sempre mostrarmi forte, ma stavolta quando mi hanno detto che c’era di nuovo è stato devastante – ha continuato lei – . Ho avuto gli attacchi di panico. Ho paura di non farcela, di morire, ho avuto paura degli spazi chiusi, ma io non ho mai avuto paura di queste cose”. Ad oggi, la lotta di Carolyn Smith contro il tumore prosegue e, tramite social, lei continua ad aggiornare i fan sul suo stato di salute.

View this post on Instagram A post shared by Carolyn Smith (@carolynsmith5)

Carolyn Smith dice basta

In uno degli ultimi video condivisi dalla giudice di Ballando con le stelle su Instagram, la Smith ha tentato di alleggerire i toni dei suoi racconti confrontandosi con i follower in merito ad un problema che sta attanagliando tutta Italia: il caldo torrido.

“Da boomer orgogliosa… mi sono resa conto che i tempi sono cambiati drasticamente… – ha esordito lei – .Il caldo!!! Da giovane senza limiti al sole con la crema protezione e adesso a 62 …. Non lo sopporto più il caldo neanche per 5 min. La chemio non aiuta più di tanto, ma sto chiusa in casa più possibile…. E voi? Come siete messi?”. Molti si sono mostrati solidali con il suo pensiero.