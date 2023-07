Antonino Spinalbese con il cuore in mano: “Fine della corsa” | L’ex di Belen non ha dubbi

Un commento su Instagram non lascia spazio ai dubbi: divertimento a Ibiza, ma il pensiero rimane distante.

Antonino Spinalbese ha pubblicato un aggiornamento su Instagram che lascia poco spazio ai dubbi: sarà solo lui a decidere della sua vita.

Il giovane originario di Torre del Greco, classe ’95, è conosciuto in quanto influencer e fotografo; in passato è stato anche hair stylist, ma ha abbandonato quella carriera per concentrarsi sulla sua attività imprenditoriale online.

Ma Antonino non è famoso solo per i suoi risultati lavorativi: è stato uno dei concorrenti più chiacchierati della settima edizione del Grande Fratello Vip, un reality a cui ha partecipato nonostante alcuni “limiti“.

Prima ancora di entrare nella casa, infatti, Antonino era stato minacciato da un personaggio molto famoso ed influente…

Una denuncia pronta: e Antonino tace

“Se partecipi, non ti azzardare a parlare di me o di mia figlia, o ti denuncio.“, queste le parole che, secondo l’esperto di gossip Alessandro Rosica, sarebbero state rivolte ad Antonino Spinalbese dalla showgirl Belen Rodriguez.

Belen è stata la compagna di Antonino per un lungo periodo. Tra i due, le cose sembravano andare bene, tanto che Santiago (il figlio di Belen e Stefano De Martino) aveva definito Antonino “il principe azzurro della sua mamma”; eppure, nonostante tra i due il feeling sia stato tanto da avere una bambina assieme (la piccola Luna Marie), poco dopo il parto il rapporto si è raffreddato parecchio. Nonostante il veto impostole dalla ex, all’interno della casa del GF Antonino ha raccontato che le differenze tra lui e Belen erano incolmabili, e che si ritiene responsabile della rottura tra di loro.

Spinalbese, un amore di papà

Nonostante l’allontanamento da Belen, Spinalbese è estremamente affezionato alla piccola Lune Marie, con cui cerca di mantenere un rapporto di familiarità costante; tanto che Belen, nonostante le minacce, è spesso assieme a lui nei selfie in cui Antonino si mostra con la piccola.

Per quanto accaduto, e a causa della grandissima popolarità della showgirl, Antonino è stato a lungo oggetto di critiche da parte del pubblico; il post pubblicato su Instagram, mentre è in vacanza a Ibiza, sembra dedicato proprio a questi detrattori: “I will comment on my life at the end of the race”, “Parlerò della mia vita alla fine della corsa“, uno statement vero e proprio sulla sua necessità di essere l’unico a dettare legge sulla sua vita e sulle sue decisioni.