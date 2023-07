Sabrina Ferilli alza la voce: “Nessuna giustificazione per questo reato” | Gesto abominevole

Sabrina Ferilli dice basta a questo crimine indecente: necessaria la denuncia, la star ha il coraggio di dirlo a gran voce.

La star Sabrina Ferilli è apprezzata da moltissime persone in Italia e all’estero. Show girl, attrice e conduttrice di particolare bellezza, Ferilli ha sempre conquistato con il suo modo di parlare e la sua spontaneità.

Vista un po’ come una donna del popolo, Ferilli parlò anche al Festival di Sanremo, con grande umiltà, esponendo un discorso molto convincente, partendo dal presupposto di farsi una domanda: chi sono io per parlare questa sera?

Ha ricevuto inoltre numerosi premi e riconoscimenti per la sua carriera a teatro, nel cinema e sul piccolo schermo, tra cui un David speciale e un Globo D’oro.

Ultimamente, però, il lato più critico di Sabrina Ferilli si è mostrato in tutta la sua rabbia: in un post polemico, Sabrina ha ritenuto di doversi esporre per una causa che, evidentemente, ritiene davvero molto importante.

Sabrina invita alla denuncia

“CHI ABBANDONA NON HA GIUSTIFICAZIONI!”, scrive Sabrina Ferilli in Caps Lock su Instagram, in un post dedicato alle persone che abbandonano i propri animali – un fenomeno molto diffuso soprattutto d’estate, visto che molti partono per le vacanze.

Quello di Sabrina Ferilli non è solo un post di “sterile” denuncia o polemica, ma invita a contattare, taggandoli anche nella didascalia, una associazione che si occupa di questa causa, LNDC Animal Protection. Lo slogan è “Chi abbandona non ha scuse”.

La passione di Ferilli

“Sono Sabrina Ferilli, e voglio farti sapere che sono oltre 180 mila i cani abbandonati ogni anni in Italia con scuse banali”, dice Ferilli, la sua è la voce “narrante” di questo spot contro l’abbandono, “Non c’è nessuna giustificazione per questo reato. Denuncia chi abbandona alle Forze dell’Ordine.”, invita Ferilli.

“Contatta LNDC Animal Protection per chiedere giustizia. Chi abbandona non ha scuse”, conclude la voce di Sabrina Ferilli. L’abbandono di un cane o altro animale che si è adottato in precedenza solamente per andare in vacanza, ad esempio, costituisce un crimine innanzitutto contro la decenza umana. Le persone che commentano aderiscono alla protesta di Sabrina Ferilli e sono d’accordo con il denunciare chi commette questo atto davvero denigrante per tutta la specie umana.