Diletta Leotta, lo ‘schiaffo’ è pesantissimo | La showgirl demolita dalla collega

Colpo basso per Diletta Leotta: la collega la demolisce e per lei si tratta di uno ‘schiaffo’ fortissimo.

Showgirl e conduttrice sportiva, Diletta Leotta si è fatta conoscere prima dagli appassionati del calcio e poi da un pubblico sempre più ampio.

Bellissima e seguitissima sui social, la Leotta è in incinta della sua prima figlia dal portiere Loris Karius e, in attesa della nascita della piccola, ha dato vita ad un podcast mirato a sfatare i tabù della gravidanza.

Puntata dopo puntata, intervista donne di spettacolo che hanno già avuto modo di superare il momento del parto, parlando con loro di ogni genere di argomento sulla nascita. Qualcosa, però, sembra aver particolarmente infastidito una collega di Diletta Leotta.

Diletta Leotta, le parole della discordia

Nel corso del podcast Mamma Dilettante, la Leotta ha avuto modo di chiacchierare con tantissime colleghe sulla gravidanza, chiedendo loro ogni genere di curiosità. Qualche giorno addietro, Diletta ha avuto come ospite Elisabetta Canalis, fresca di separazione dal chirurgo Brian Perri e mamma della piccola Skyler Eva. La ex Velina di Striscia la notizia ha ironizzato con la Leotta sui movimenti del feto quando è ancora nella pancia della mamma, definendolo una sorta di “alieno”.

“Non mi è piaciuta, se devo dire la verità – ha detto la Canalis sulla maternità -. Quando la sentivo nella pancia ero spaventatissima, sembrava un alieno”. Diletta Leotta, dello stesso parere, ha scherzato sul commento di Elisabetta, mentre le parole di quest’ultima hanno fatto il giro della rete. Ecco, quindi, che a distanza di qualche giorno dalle dichiarazioni sulla maternità, è arrivata la dura frecciata di una collega contro la Leotta e la Canalis.

Diletta Leotta, ‘schiaffo’ dalla collega

Attraverso una storia Instagram, Nina Moric è intervenuta sui social per commentare – seppur senza fare nomi – le dichiarazioni delle due showgirl sulla gravidanza. Infastidita dalle parole delle due, ha sbottato: “Ho visto un’intervista terrificante. Soltanto una sfumatura (Universo ti ringrazio) di una che sta per diventare ‘madre’ e un’altra che lo è – ha esordito la ex modella croata – . Anch’io sono madre e mio figlio non era il mostro che si prendeva lo spazio nel ventre. Siamo noi mostri pensando che questo è un sacrificio. Non lo è care mamme”.

Pur non avendo fatto nomi, il riferimento di Nina Moric è chiaro e preciso: le sue parole sono ovviamente rivolte a Diletta Leotta ed Elisabetta Canalis che, per il momento, hanno preferito ignorare la critica.