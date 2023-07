Enrico Brignano, commozione per il figlio | Il toccante annuncio arrivato in queste ore

Una notizia davvero commovente per Enrico Brignano e la sua famiglia: il comico si lascia andare all’emozione come mai prima d’ora.

Il comico Enrico Brignano è uno dei più conosciuti degli anni 2000, ebbe grandissimo successo al punto da condurre un one man show itinerante in giro per l’Italia.

La sua romanità è uno dei suoi tratti distintivi che lo hanno reso tanto noto, e l’anima del “romano simpatico”, un po’ stereotipato, lo ha portato ad avere successo a livello nazionale, in tutte le regioni.

Ha anche recitato in diverse commedia italiane, interpretando spesso il personaggio goffo e buono, basti pensare, ad esempio, al film Un Natale per due con Alessandro Gassmann.

La parte comica, però, Brignano ha dovuto lasciarla un po’ da parte quando è giunta una notizia riguardante suo figlio: travolto dall’emozione, il comico si è aperto al pubblico come non aveva mai fatto prima.

Brignano, l’orgoglio di un padre

Enrico Brignano ha scritto una bellissima didascalia ad un post che ha pubblicato in occasione del compleanno di suo figlio, il piccolo Niccolò, avuto, così come la sorellina, dalla moglie Flora Canto.

Brignano sembra molto felice di avere una famiglia così composta, e non si lascia sfuggire l’occasione per pubblicare una foto davvero tenebra di suo figlio Niccolò con in mano un marshmellow e tutto il visetto sporco – forse proprio della caramella totalmente sciolta, visto il caldo di questi giorni.

Enrico Brignano: “sei una pozione”

“Auguri piccolo mio…sei la mia pozione magica, il mio elisir di lunga vita, l’antidoto alle amarezze…non avrei mai immaginato di poter raddoppiare con te la gioia di essere padre, e allora buon compleanno figliolo lunga vita amore mio”, scrive Enrico Brignano della didascalia del post.

A giudicare da quanto scrive, Enrico Brignano è davvero felice di aver avuto questo secondo bambino. Curioso come, comunque, non nomini mai sua moglie Flora, senza la quale è ovvio dire che tutto ciò, a meno che non vogliamo considerare altri metodi di concepimento pure accettabili ma che a questo caso non si applicano, non sarebbe potuto avvenire. Niccolò è un essere nuovo creato per metà da Flora e l’altra metà da Enrico, a voler essere generosi, ed è alquanto strano che Brignano non si sogni nemmeno di menzionare la moglie in un momento di intensa gioia.