“Ora ve lo faccio conoscere”: Antonella Fiordelisi rompe il silenzio | Tutta la verità sul nuovo ragazzo

Antonella Fiordelisi, tutta la verità sulle indiscrezioni riguardanti il nuovo fidanzato: la ex del Gf Vip ha rotto il silenzio.

Ex concorrente del Grande Fratello Vip 7, Antonella Fiordelisi è stata una delle protagoniste dell’ultima edizione del reality show di Canale 5.

Amata quanto odiata da una fetta di pubblico, la giovane influencer ha appassionato i telespettatori per la sua relazione con il coinquilino Edoardo Donnamaria.

Ma ora che i due si sono definitivamente lasciati, Antonella pare abbia un nuovo fidanzato…Ecco cosa è successo in rete.

Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria, una storia sbagliata

Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria hanno vissuto una relazione intensa e altalenante durante l’ultima edizione del Grande Fratello Vip. Il loro amore ha appassionato gli spettatori del reality show di Canale 5, dividendo il pubblico a metà: i sostenitori – che ancora oggi sperano in un ritorno – e i detrattori – certi che si trattasse di una relazione ‘malata’ per entrambi. Concluso il Gf Vip, Antonella ed Edoardo hanno continuato a frequentarsi ma, alla fine, il loro amore è scoppiato dando vita ad una serie di attacchi e rivelazioni social.

Nelle ultime ore, però, Fabrizio Corona ha lanciato uno scoop che ha fatto immediatamente il giro della rete. Archiviata la storia con Donnamaria, la Fiordelisi avrebbe iniziato a frequentare un giovane di cui l’ex re dei paparazzi era già pronto a rivelare l’identità. Ma a spegnere ogni genere di pettegolezzo sulla sua vita sentimentale ci ha pensato proprio l’influencer campana, che con una serie di Instagram story si è presa gioco di Corona.

Antonella Fiordelisi, arriva la smentita

“Oh mio Dio, hanno avvistato Antonella con il nuovo fidanzato. No! Ora ve lo faccio conoscere”, ha esordito la Fiordelisi su Instagram mostrandosi in auto con un’amica e il presunto nuovo fidanzato. Quest’ultimo, però, altro non è che un suo carissimo amico. “Mi dispiace per aver rovinato il lavoro dei paparazzi, piazzati sotto casa da giorni”, ha aggiunto lei, confermando così di essere ancora single e di non aver trovato un nuovo compagno dopo la storia con Edoardo Donnamaria.

A confermare l’inesistenza di un nuovo fidanzato nella vita di Antonella Fiordelisi ci ha pensato anche l’esperto di gossip Alessandro Rosica. “Io posso darvi la certezza che Antonella non è assolutamente fidanzata, né si sta frequentando con qualcuno – ha fatto sapere sui social – . Ve lo smentisco, sono fake news. Questo pseudo fidanzato che vorrebbe dire Corona io lo conosco molto bene ed è un caro amico di Antonella, quindi è solo un amico”.