Francesco Renga disperato, le lacrime contenute a fatica | Per l’artista una notizia tremenda

Francesco Renga non contiene la disperazione e sui social si mostra in lacrime: una tremenda notizia ha rovinato i giorni di relax.

Cantante tra i più apprezzati del panorama nazionale, Francesco Renga è anche molto seguito sui social dove vanta migliaia di follower.

E, proprio sui social, non ha esitato a mostrarsi in lacrime per la recente notizia che ha travolto lui – e non solo – proprio nei giorni in cui pensava di rilassarsi.

Così il cantante ha condiviso su Instagram e Tik Tok un video che ha generato tantissime reazioni: nessuno si sarebbe aspettato un simile atteggiamento.

Le lacrime di Francesco Renga

Vincitore della 55esima edizione del Festival di Sanremo e insignito di due Premi Lunezia, Francesco Renga ha conosciuto il successo già negli anni Ottanta, quando faceva parte della band Timoria. Dopo un primo percorso professionale in gruppo, poi Renga ha preferito continuare come solista riscuotendo enorme successo a livello nazionale. Da sempre appassionato di musica, è stato anche oggetto del gossip nostrano per il lungo legame con Ambra Angiolini, poi diventata la madre dei suoi due figli, Jolanda e Leonardo.

Solito mantenere il riserbo sulla sua vita privata, Francesco Renga condivide spesso sui social momenti e scatti che raccontano tanto della sua carriera e poco di ciò che accade quando non è sul palcoscenico. L’ultimo video condiviso su Instagram e Tik Tok, però, ha lasciato tutti di stucco: nessuno, infatti, si sarebbe mai aspettata una simile reazione dal cantante che, abbracciando una maglia, è scoppiato – ironicamente – a piangere.

La fede di Francesco Renga

Tutto è accaduto in seguito all’ultima notizia sportiva che ha travolto gli appassionati di calcio: l’arrivo di Cuadrado all’Inter. Ex Juventus, nota a tutti come l’acerrima nemica dei nerazzurri, il calciatore è stato ingaggiato proprio dalla squadra per cui Francesco Renga fa il tifo. E il cantante, così come tanti altri sostenitori, non è riuscito a contenere la “disperazione”.

“Hai qualche giorno di relax… ma scopri che l’Inter ha preso Cuadrado – ha scritto Francesco Renga a corredo del suo video, aggiungendo – .Amala”. Così come tanti tifosi interisti, dunque, il cantante ha dovuto mandare giù un boccone amaro, continuando a credere nella squadra del cuore nonostante il campionato appena trascorso non sia stato dei più felici. A riguardo, infatti, Renga aveva commentato in collegamento con Supretele su Dazn: “Stiamo vivendo momenti molto, molto difficili […]Inzaghi? Fa quello che può, il problema della squadra è più ampio: ci sono più motivazioni per spiegare questo periodo negativo”.