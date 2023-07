Pamela Prati, il nuovo fidanzatino fa scalpore | È appena maggiorenne

Pamela Prati continua a far discutere per il nuovo fidanzato: si tratta di un modello appena maggiorenne.

Alcuni anni addietro, Pamela Prati finiva su tutti i giornali per la relazione inventata con il fantomatico imprenditore Mark Caltagirone, indicato come suo promesso sposo.

La storia che l’ha vista protagonista è poi finita in tribunale e, in attesa che un giudice dichiari la showgirl vittima di una truffa o artefice della stessa, la Prati è tornata a sorridere.

Nelle ultime ore stanno facendo molto chiacchierare le foto pubblicate da Diva e Donna che ritraggono la ex star del Bagaglino in compagnia del giovane fidanzato. Ecco di chi si tratta.

Pamela Prati ha trovato l’amore

Solo pochi giorni fa, era stata proprio Pamela Prati a condividere su Instagram uno scatto che la ritraeva di spalle e mano nella mano con un misterioso uomo. “Ho sognato di te come si sogna della rosa e del vento”, ha scritto la showgirl a corredo dello scatto che ha immediatamente suscitato la curiosità del web. Dopo il caso Mark Caltagirone e il tentativo di costruire un amore con Marco Bellavia nella casa del Grande Fratello Vip 7, dunque, pare proprio che la Prati sia riuscita a trovare un uomo in grado di starle accanto.

Se lei, però, ha scelto di mantenere il mistero sul presunto nuovo compagno, è stato il settimanale Diva e Donna a documentare i lettori e gli appassionati di gossip sull’identità del fidanzato di Pamela Prati. I due sono stati immortalati mano nella mano per le vie di Roma, impegnati a vivere una serata romantica fatta di tante parole e baci appassionati. Ma chi è il fidanzato della Prati? Svelata l’identità di quest’ultimo, non sono mancati i chiacchiericci dei più scettici, che hanno avuto da ridire sulla differenza di età tra i due: ben 45 anni!

Pamela Prati, chi è il fidanzato

È Simone Ferrante il nuovo fidanzato di Pamela Prati. 19enne, modello che gira spesso intorno al mondo per la sua professionale, è stato l’unico negli ultimi anni in grado di rubare il cuore alla diva del Bagaglino. Legato alla showgirl da poco tempo – probabilmente – si è subito attirato le critiche di qualcuno, dubbioso sul reale interesse di Ferrante per una donna più grande di lui di più di 40 anni.

A Pamela, tuttavia, l’età non è mai interessata tanto che in una vecchia intervista dichiarò: “Detesto la parola toy-boy. Le persone non sono giocattoli, e l’età in fondo eè solo una questione di testa e di educazione a volersi bene”.