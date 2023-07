Edoardo Donnamaria ha detto basta: stavolta non ci ricasca più | Decisione definitiva

Edoardo Donnamaria ha preso una decisione definitiva che ha lasciato tutti senza parole. Infatti, questa volta non ci ricasca più. Ha detto basta.

Edoardo Donnamaria è stato forse uno dei personaggi più interessanti di questa edizione del Grande Fratello Vip, soprattutto grazie alla sua relazione con Antonella Fiordelisi e i numerosi alti e bassi che i due ragazzi hanno avuto nel corso del reality.

Infatti, l’ex schermitrice non godeva di una grandissima popolarità all’interno della casa mentre il suo fidanzato aveva rapporti di amicizia con tutti quanti.

Questo suscitava spesso la rabbia e la gelosia della sua compagna cosa che portava a lunghe ed estenuanti liti. Alla fine, il ragazzo è stato mandato via dalla casa in seguito a un’esplosione di rabbia avuta proprio nei confronti di Antonella.

Tuttavia, una volta fuori la loro relazione è continuata, divisa tra Roma e Milano fino alla rottura. In un’intervista Edoardo Donnamaria ha voluto fare una confessione. Il ragazzo ha detto basta e la sua decisione sembra essere proprio definitiva.

Edoardo Donnamaria ha detto basta e questa volta in modo definitivo

Edoardo Donnamaria ha rivelato che non rifarebbe mai un’esperienza dura come quella del Grande Fratello Vip e sembra essere deciso su un possibile rifiuto per eventuali altre proposte di partecipazione a un reality. Lo ha detto a tv blog. Tuttavia, ha rivelato di non essere pentito di aver partecipato quest’anno. Infatti, ha commentato così: “Io con questo mondo non ho nulla a che fare”.

Inoltre, ha commentato anche la sua eliminazione, in seguito alle troppe parolacce dette durante una lite con la sua ex ragazza. Ha infatti detto: “Sono stato volgare sì, ma non me ne vergogno”. Non è però un addio alla televisione, in quanto a settembre tornerà con nuovi progetti.

La rottura di Edoardo Donnamaria con Antonella Fiordelisi

Nonostante il grande dispiace del loro fandom, Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi si sono definitivamente lasciati e ultimamente sembrano sempre più distanti. Infatti, alcuni fan sperano ancora nel ritorno di fiamma, che sembra sempre più improbabile.

Quando hanno chiesto ad Antonella se ci fosse una minima speranza per il suo ritorno con l’opinionista di Forum, l’ex schermitrice ha risposto: “Ho fatto di tutto. Avevo anche organizzato una vacanza e questa cosa non è piaciuta… Cosa devo fare più? Come ve lo devo far capire? Per favore”. Dunque, non si vede nessuna soluzione all’orizzonte per i ragazzi che non hanno mai avuto una relazione proprio semplice.