Can Yaman, colpo di scena: “Io sono emozionato” | L’affascinante attore nuovamente al suo fianco

Can Yaman fa una rivelazione a tutti i suoi i suoi follower sui social network, facendosi vedere di nuovo al suo fianco. È emozionato

Can Yaman è sempre più famoso in Italia e sicuramente uno degli uomini più desiderati al momento. Per questo motivo, tutti vogliono sapere qualcosa della sua vita sentimentale.

L’attore turco, infatti, ha avuto una relazione molto seria con Diletta Leotta, purtroppo finita prematuramente e dopo quella storia non si sa più niente di lui.

Qualche tempo fa si vociferava di una sua possibile relazione con Francesca Chillemi che tuttavia non è mai stata confermata da nessuno dei due.

Negli scorsi giorni, Can Yaman ha detto di essere molto emozionato e ha fatto una rivelazione che nessuno sperava più di sentire.

Can Yaman al suo fianco rivela: “Io sono emozionato”

Can Yaman ha annunciato insieme a Francesca Chillemi l’arrivo della seconda stagione di Viola come il Mare, la fiction di Mediaset che ha avuto un grande successo lo scorso anno. Gli attori protagonisti hanno girato un video su Instagram in cui sottolineavo proprio l’inizio delle riprese in una simpatica gag. Can Yaman dice nel post alla collega: “Io sono emozionato”.

L’attore turco ha scritto come capture del post: “La prima stagione avrà sempre un posto speciale nel mio cuore per tanti motivi ed è stata un’esperienza unica. Oggi sono iniziate le riprese della seconda stagione e le emozioni, il colore e la passione che ho percepito, mi suggeriscono che sarà tutto meraviglioso! Siamo carichi a bomba, forza ragazzi! In bocca al lupo a tutti noi”. Tutti sono in trepidante attesa di questa seconda stagione e non vedono l’ora di poter sapere come andrà avanti la storia dei due protagonisti.

La rivelazione di Can Yaman sul suo rapporto con il successo

Durante un’intervista per Silvia Toffanin, Can Yaman ha parlato del suo rapporto con il successo. Il ragazzo ha detto: “Ero determinato, ambizioso. Ero secchione. Ho fatto sport, lo sviluppo mentale e quello fisico sono andati di pari passo. Poi mi sono laureato in Giurisprudenza. Se avessi cominciato a recitare senza aver fatto i miei studi, che mi hanno dato sicurezza, mi sarei sentito vuoto”.

Fortunatamente, ha ammesso di essere molto maturato nel corso del tempo e oggi riesce a gestire molto di più il successo. Ha raccontato: “Non mi piace parlarne, mi sembra di essere megalomane. Ho digerito la popolarità, quando la digerisci diventi più maturo. Anche gli episodi folli ti arricchiscono il carattere, sai interagire. Alla fine, impari a essere grato: la vita mi ha dato tantissime opportunità”.