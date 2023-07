Stefano De Martino lo fa ‘di nascosto’: l’assurda verità è venuta a galla | Adesso si spiega tutto

Sembra che lo faccia di nascosto, Stefano De Martino. Eppure, la verità è venuta a galla. Nessuno se lo aspettava

Stefano De Martino, dopo un anno molto intenso e impegnativo a livello lavorativo, ha deciso di godersi qualche giorno di riposo insieme a suo figlio, il piccolo Santiago.

Tuttavia, a loro questa volta non si è unita la madre del piccolo Belen Rodriguez e questo non ha fatto altro che rimpolpare le voci che circolano da un po’ sulla presunta rottura tra i due.

Eppure, entrambi hanno ripetutamente smentito la cosa. Infatti, le vacanze separati potrebbero solo essere una scelta comoda, visto i numerosi impegni lavorativi che hanno entrambi.

Dagospia lancia un gossip molto particolare su Stefano De Martino. Infatti, sembra che ci sia una cosa che l’ex ballerino vuole tenere nascosto ma adesso la rivista rivela tutto.

Stefano De Martino fa proprio questo di nascosto

Secondo Dagospia, Stefano De Martino vorrebbe tenere nascoste le serate in discoteca a pagamento che fa- Questo non alla moglie ma alla persone, per mantenere una reputazione più seria. Infatti, sembra che spesso sia ospite di discoteche, come fanno anche i concorrenti del Gf oppure di Uomini e Donne, tuttavia tende a non rivelarlo o postarlo sui suoi social network.

La rivista scandalistica di D’Agostino, infatti, scirve in modo tagliente: “Stefano De Martino ‘nasconde’ le sue serate in discoteca. Non a Belen Rodriguez, non per questioni di cuore. L’ex ballerino di Amici partecipa molto spesso, in cambio di cifre a dir poco importanti, come special guest a feste in discoteca. Un po’ come avveniva per i tronisti di Uomini e Donne ai tempi d’oro. De Martino per non sporcarsi “l’immagine” non annuncia, non rilancia le sue ospitate sui social. Punta a un profilo alto? Nel dubbio porta a casa la ‘grana’”. Dunque, sarebbe una scelta molto ponderata anche per non bruciarsi le opportunità di crescita professionale che sta avendo grazie.

I programmi di Stefano De Martino per il prossimo anno

Stefano De Martino sta crescendo moltissimo all’interno della rete pubblica come conduttore, dopo aver un po’ accantonato la carriera di ballerino che ha condotto comunque con grande successo. Infatti, anche il prossimo anno farà parte del palinsesto.

Infatti, il giovane napoletano avrà anche uno show tutto suo che andrà in onda per qualche serata nel corso del prossimo periodo natalizio. Dunque, una carriera che potrebbe essere davvero promettente quella del ragazzo che non si è mai arreso nella vita e ha sempre inseguito i suoi sogni.