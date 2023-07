Giulia De Lellis distrutta: l’accorato appello arrivato in queste ore | Non doveva finire così

Giulia De Lellis è proprio distrutta, per questo decide di sfogarsi con i suoi follower e fare un accorato appello. Ecco cos’ha detto

Giulia De Lellis è piena di progetti per la sua vita e sta cercando di costruirsi un solido futuro lavorativo, magari anche come conduttrice.

L’influencer è diventata famosa grazie alla trasmissione televisiva Uomini e Donne, da cui è uscita in coppia con Andrea Damante.

Tuttavia, alla fine, nonostante i lunghissimi tira e molla nel corso degli anni, i ragazzi si sono lasciati definitivamente e Giulia ha avuto una relazione, poi finita, con Irama.

Ora è davvero distrutta perché non doveva finire così. Infatti, dopo tanto tempo arriva l’accorato appello ai suoi follower.

L’accorato appello di Giulia De Lellis

Giulia De Lellis ci ha tenuto a comunicare ai suoi fan di essere distrutta e fa un appello sui social network ai propri follower. Infatti, ha vissuto una vera e propria brutta esperienza con la ristrutturazione della sua nuova casa e ha lamentato quanto sia difficile trovare lavoratori di fiducia nella società odierna. Aveva addirittura gli occhi velati dal piano e i capelli raccolti in una crocchia, mentre parlava nelle sue storie Instagram. L’influencer ha detto: “Io così, con questa faccia che sono appena arrivata in cantiere di casa nuova, che a quest’ora dovrebbe essere una casa già da un anno e mezzo, forse due, e vedo i lavori fatti”. Infatti, sembra proprio che dopo tanto tempo, questi lavori siano stati finalmente conclusi.

Sempre nelle storie, decide di dare un consiglio a chi la segue, per evitare di trovarsi nella stessa situazione. Si è dunque raccomandata: “Ragazzi, state attenti a chi scegliete per le vostre case! Noi, purtroppo, abbiamo scelto molto male e stiamo subendo dei danni non indifferenti, soprattutto morali… Mi sento morire dopo i soldi spesi e il tempo perso… Poi, comunque, vi racconterò meglio. Dopo aver detto questo, pubblica una foto del fidanzato, scrivendo: “Poi, arriva lui che con la sua gentilezza mi uccide”.

Giulia De Lellis e i progetti per la sua vita privata

Giulia De Lellis è fidanzata con Carlo Gussalli Beretta e ha rivelato nel corso di un’intervista radiofonica il suo desiderio di mettere su famiglia, quando verrà il tempo più propizio.

L’influencer ha raccontato: “Voglio un figlio da quando ho memoria e sono in grado di intendere e volere. Prima voglio realizzarmi come donna, poi come moglie e infine come mamma. Poi se dovesse capitare, sarei felicissima”.