Chi riconosce questa bambina dai capelli ricci? Oggi è una delle voci italiane più amate | Ecco chi è

Questa bambina dai capelli ricci è diventata oggi una delle cantanti più apprezzate sul panorama musicale italiano.

Continua tra i personaggi del mondo dello spettacolo una tendenza iniziata più o meno da qualche anno, ovvero quella di condividere loro foto da bambini.

Infatti, potendo condividere varie parti della loro vita, spesso diventano un po’ nostalgici e si lasciano andare ai ricordi.

La bambina di questa foto è rimasta abbastanza uguale alla donna che è diventata, se ne osservate bene l’espressione simpatica e la forma della bocca.

Oggi quella piccola dai capelli ricci è diventata una cantante italiana molto popolare e anche un volto televisivo riconoscibilissimo. Avete capito di chi si tratta?

Ecco svelato chi è la bambina nella foto

La bambina nella foto con quel vestitino blu e i ricciolini chiari oggi è diventata una delle cantanti italiane più apprezzate per la qualità vocale e la tecnica. Anche oggi conserva lo stesso spirito ribelle di quando era bambina ed è stata proprio di recente coinvolta in una grossa polemica per alcune sue esternazioni. Avete capito di chi stiamo parlando?

La bambina in questione è Arisa. La ragazza è diventata famosa con la vittoria del Festival di Sanremo tra le nuove proposte, con la canzone Sincerità. Durante la sua partecipazione a Ballando con le stelle, ha raccontato di aver vissuto un periodo un po’ oscura. La cantante infatti disse: “Vedevo dopodomani un buco nero, mi sentivo sola, abbandonata e che nessuno mi amava, bruttissimo. Poi piano piano, dai valore alle tue priorità e dici: la vita mi ha dato cose belle può darmi anche cose brutte. Devo resistere”.

La recente polemica dopo l’intervista con Gomez

Arisa è di recente finita al centro delle polemiche, a causa di alcune affermazioni fatte nel corso di un’intervista con Peter Gomez. Infatti, la cantante aveva detto, riferendosi a Giorgia Meloni: “Secondo me si comporta come una mamma molto severa. Molto severa e molto spaventata. E poi una mamma che non è solo madre di un figlio, ma ne ha tre, ne ha quattro.

Allora bisogna che lei faccia delle cose che vadano bene per tutti e quattro i figli e a volte sembra a uno dei quattro che agisca in maniera poco … ah. Però secondo me ci vuole tempo e anche da parte nostra un cambio di atteggiamento non sempre in lotta ma in dialogo”.