“Non ci credevo più”: Alba Parietti si confessa | La showgirl autrice di un ‘miracolo’

Alba Parietti ha fatto un vero e proprio miracolo. Per questo motivo ha deciso di confessarsi pubblicamente dicendo questo…

Alba Parietti sta vivendo un periodo di grande rinascita sia professionale che per la sua vita privata. Infatti, ha incontrato anche l’uomo della sua vita.

Su di lui ha detto: “Un anno fa ho incontrato il mio principe azzurro. Pensi che mi manda le rose ogni mese, per il nostro anniversario”.

Per un momento stava per abbattersi a causa di un contrattempo nella sua vita, tuttavia con la sua solita grinta è riuscita a farcela.

Contro ogni aspettativa generale, vista la storia travagliata, Alba Parietti fa un vero e proprio miracolo. Per questo motivo ha deciso di confessarsi pubblicamente.

Il piccolo miracolo di Alba Parietti

Il programma di Alba Parietti non ha fatto ascolti memorabili in termini di share. Tuttavia, sui social network è stata davvero molto discusso, tanto che la conduttrice ha deciso di scrivere un messaggio di ringraziamento al popolo del web che l’ha sostenuta e ai suoi collaboratori.

Infatti, la showgirl ha scritto: “Anche stasera Twitter impazzito. Grazie sono emozionata , onorata fiera di essere stata la condottiera con Nick Cerioni e tutti gli autori, opinionisti , attori , truccatori, coreografo, ballerini, macchinisti, maestranze, produzione, pubblico di Rai 2 di un programma che ha portato allegria leggerezza e condivisione senza mai offendere o turbare nessuno. Per me ‘Non sono una Signora’ è una vittoria personale e di squadra indimenticabile… un programma già cult che ha fatto impazzire il web e sta raccogliendo entusiasmo. Ci abbiamo creduto, abbiamo aspettato e non vi abbiamo deluso e quello che ha sempre più creduto in me, mi ha dato la forza anche nei momenti in cui non ci credevo più (che sarebbe andato in onda) sei tu amore mio Alf Adams”.

Il travagliato programma Non sono una signora

Non sono una signora ha subito diversi slittamenti nel palinsesto Rai. La sua messa in onda era prevista per novembre è invece arrivato su Rai 2 solamente a maggio.

Alcuni hanno sospettato fosse a causa dei suoi contenuti. La conduttrice ha però detto “ Si è pensata una messa in onda a fine stagione, a maggio. Lì si è palesata una sorta di paura di offendere la sensibilità di qualcuno. Quando invece abbiamo dimostrato, con l’attuale messa in onda, che il programma non ha nulla di offensivo. Il linguaggio e le attenzioni che abbiamo usato fin dall’inizio, sapendo di essere su un terreno molto scivoloso, sono state molto alte. La confezione e il risultato finale hanno, a mio giudizio, dimostrato che Non sono una signora, alla fine, è un programma per famiglie. I dati lo dimostrano, la maggioranza dei telespettatori sono bambini e ragazzi accompagnati dai genitori”.