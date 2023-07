Maria De Filippi, l’addio è una doccia gelata | Rischia di crollare tutto

Le ultime notizie fanno tremare Maria De Filippi: il suo addio è una doccia gelata. Cosa ne sarà adesso?

Maria De Filippi è una delle conduttrici di punta di Mediaset. Professionista instancabile, è uno dei volti fondamentali per le reti di Pier Silvio Berlusconi.

I suoi programmi assicurano ascolti record alle reti di Cologno Monzese e, anno dopo anno, si cerca di introdurre novità utili ad attirare sempre più pubblico.

Nelle ultime ore, però, una notizia potrebbe far tremare Maria De Filippi: uno dei suoi storici programmi potrebbe perdere una pedina fondamentale.

Uomini e Donne, è addio?

Uomini e Donne è lo storico dating show condotto da Maria De Filippi su Canale 5 dalle 14.45 alle 16 circa. Al timone del programma sin dai suoi esordi, ha dato vita al personaggio dei tronisti e dei corteggiatori riuscendo, anno dopo anno, ad inserire delle novità che hanno coinvolto ed appassionato i telespettatori da casa. Il trono over è stata la grande svolta e, in breve tempo, dame e cavalieri hanno interessato un pubblico sempre più ampio con dinamiche che hanno visto cambiare completamente il format del programma.

Nelle ultime ore, tuttavia, un video pubblicato da una delle dame storiche del parterre sta facendo vociferare la rete. Si tratta di Gemma Galgani, protagonista indiscussa della versione senior di Uomini e Donne, e da più di dieci anni alla ricerca dell’uomo ideale. Dopo la delusione d’amore inflittale da Giorgio Manetti, ha tentato – invano – di cercare un nuovo amore, ma le sue frequentazioni si sono rivelate un nulla di fatto. E, in attesa dell’inizio della nuova stagione di Uomini e Donne, la dama torinese ha pubblicato un video che fa pensare ad un suo possibile addio al programma.

Gemma Galgani, le parole che fanno tremare

“Osservo Penso Valuto”, ha scritto Gemma Galgani a corredo di un video che la ritrae sorridente con il tramonto alle spalle. Nonostante il sorriso sfoggiato dalla protagonista del trono over, le parole di quest’ultima hanno immediatamente fatto mormorare il web e lasciato pensare che il suo potesse essere un riferimento al futuro negli studi di Uomini e Donne.

Dopo l’ultima stagione, durante la quale Gemma è stata per settimane seduta ad aspettare nuovi corteggiatori, la Galgani potrebbe decidere che per lei è giunta la fine. L’ipotesi di un addio della dama al trono over, tuttavia, potrebbe essere non del tutto fondata. Non ci resta che attendere l’inizio delle registrazioni e la messa in onda della prima puntata di Uomini e Donne, prevista per il prossimo 11 settembre.