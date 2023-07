Francesco Totti, sapete cosa avrebbe voluto da fare da bambino? Non c’entra nulla con il calcio

Sembra che la grande stella del calcio Francesco Totti, non sognasse proprio di diventare un calciatore. Ecco cosa voleva fare da bambino…

Uno dei calciatori più amati in tutto il mondo è sicuramente Francesco Totti che rinunciato sicuramente a delle possibilità economiche importanti per restare alla Roma.

Infatti, l’uomo ha sempre giocato nella stessa squadra fino a quando non ha deciso di ritirarsi dopo i quarant’anni.

Lo ha fatto sia per amore della sua squadra del cuore, sia per gratitudine. Infatti, è proprio grazie a chi gli ha dato quell’opportunità che è diventato il grande giocatore che è stato.

Tuttavia, sembra non fosse proprio quello il suo desiderio quando era bambino. Anzi, il suo lavoro dei sogni era totalmente un altro.

Il sogno di Francesco Totti non c’entrava nulla con il calcio

Francesco Totti è diventato una vera stella del calcio, conosciuto e apprezzato in tutto il mondo per il suo grande talento calcistico. Tuttavia, sembra fosse un altro il suo sogno da bambino, non quello di diventare un goleador. L’ex capitano della Roma ha rivelato: “Mi vedevo con la tuta di benzinaio”. Alla fine la sua strada è stata diversa.

Alla fine, ci ha preso così gusto che non voleva ritirarsi, una volta superati i quarant’anni. Ha infatti raccontato: “Gli scarpini che allacci prima di scendere in campo, il rumore dei tacchetti, quello dei tifosi quando indovini una giocata. I ritmi della trasferta, gli scherzi e i momenti per essere seri e suonare la carica. Che fatica lasciarsi. Proviamo a farlo con una promessa: se ci incontriamo ancora per strada, salutiamoci per nome. Continuate a chiamarmi Francesco”.

La scoperta del tradimento della sua ex moglie

Totti e Ilary sono la coppia che ha fatto sognare tutti i nati negli anni ’80 e per molti venivano considerati i Beckham italiani. Tuttavia, dopo più di vent’anni la loro relazione è poi finita. Totti ha raccontato: “Le ho guardato il cellulare. E ho visto che c’era una terza persona, che faceva da tramite tra Ilary e un altro”.

Ha poi aggiunto: “Mi sono tenuto tutto dentro. Non l’ho detto a nessuno, neppure a Vito Scala, l’amico che è al mio fianco da quando avevo undici anni. Io non sono uno che chiude un occhio, ma ho preferito far finta di niente. Ho mandato giù, per non sfasciare la famiglia, per proteggere i ragazzi. Soffrivo come un cane. Lei mi diceva: quest’anno rimango un po’ di più a Milano, torno meno a Roma, e io pensavo: ci credo, hai quest’altro… Ma speravo ancora che non fosse vero”.