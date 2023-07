Sbattuta fuori da Mediaset: nuova esclusione clamorosa | La lista è sempre più lunga

In Mediaset continuano le operazioni di pulizia e rinnovamento. Infatti, la lista delle persone sbattute fuori diventa sempre più lunga.

La televisione a partire dalla prossima stagione avrà un grosso stravolgimento e cambierà radicalmente i suoi connotati. Forse perché il mondo dell’intrattenimento si sta rivoluzionando ed è fondamentale restare al passo se non si vuole scomparire

Infatti, Pier Silvio Berlusconi ha deciso restyling editoriale della rete in modo da avere meno trasmissioni trash e da assumere un taglio più giornalistico e d’informazione.

Lo testimonia l’arrivo di due giornaliste di alta levatura come Myrta Merlino e Bianca Berlinguer. In particolare, la prima va a sostituire Barbara D’Urso e questo indica un cambio di paradigma davvero radicale rispetto al passato.

Tuttavia, non solo l’ex regina del trash, Belen Rodriguez e Ilary Blasi sono state scaricate dalla rete ma la lista dei non voluti si fa sempre più lunga, come testimonia anche il veto messo ad alcuni personaggi per il Grande Fratello. Ora anche lei è stata esclusa e si sfoga così sui social network.

Si allunga la lista degli esclusi da Mediaset: lei prende la parola

In alcune storie su Ig in cui rispondeva a delle domande su una sua possibile partecipazione al Grande Fratello del prossimo anno, Guendalina Tavassi risponde un po’ piccata, smentendo qualsiasi voce al riguardo. Infatti, sembra che lei sia finita nella lista dei non voluti in Mediaset, come altri personaggi di cui si vocifera, tra cui Carmen Di Pietro.

Infatti, alcuni personaggi non sarebbero più in linea con la scelta anti-trash di Pier Silvio Berlusconi che non lascia fuori da questo processo neanche i reality, le cui regole saranno molto più rigide dal prossimo anno. Un assaggio lo avevamo avuto già quest’anno, verso la fine, quando sono arrivate le nuove disposizioni editoriali. Adesso la morsa si fa molto più severa.

Il commento di Guendalina Tavassi

Guendalina Tavassi, mentre si trova in spiaggia, spiega ai suoi follower: “Non me lo chiedete più, non farò il Grande Fratello. Se prima c’era una piccola possibilità, ora ha fatto fuori tutte. A me sinceramente non importa, ho il mio lavoro e mi diverto con Instagram. Se dal mondo della televisione mi arrivano proposte interessanti, le faccio. Altrimenti no”.

Aggiunge infine: “Non sono malata di tv, ma del Grande Fratello sì: è l’unico reality che rifarei, ma non credo ci sia più spazio per influencer e personaggi trash: definiamoci così, ma che ‘ce frega, è bello il trash”.