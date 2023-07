Laura Torrisi a cuore aperto: “Una malattia silenziosa e invalidante” | Come l’ha scoperta

La testimonianza dell’attrice: la diagnosi anni fa, poi solo silenzio e terrore. Oggi è pronta a parlarne senza rimpianti.

Laura Torrisi, in un’intervista al settimanale Confidenze, si è confessata sulle diverse sfaccettature della sua vita. Da combattente dell’endometriosi, a madre amorevole, fino ad arrivare alla consapevolezza della tristezza legata alle sue esperienze amorose passate.

L’adorata attrice ha rivelato di aver subito due interventi chirurgici ravvicinati a causa delle complicazioni legate all’endometriosi, malattia che le è stata diagnosticata alla giovanissima età di ventotto anni. La sua pancia porta le cicatrici di numerose operazioni: “È segnata da questi interventi, non era la prima volta che finivo sotto i ferri“.

Nonostante il timore di dover subire degli interventi per poter passare questi momenti difficili, Laura ha raccontato che non fosse quella la sua paura più grande: “Temevo che non avrei potuto avere figli. Da sempre desideravo diventare mamma, perciò quando sono rimasta incinta mi è sembrato un miracolo.“.

Laura fa ovviamente riferimento alla figlia Martina, nata nel 2010 dalla relazione, ormai conclusa, con l’attore Leonardo Pieraccioni.

La vergogna per quanto le è accaduto: “Sono stata presa in giro”

Ma il suo dolore non è finito con la diagnosi, più comune di quanto si possa credere tra le donne: Laura ha raccontato anche di aver dovuto affrontare critiche relative al suo aspetto fisico durante la cura.

“Ho dovuto seguire una cura a base di cortisone che mi ha fatto mettere su qualche chilo, scatenando commenti sgradevoli sui social.”, testimonia. Fortunatamente l’ha presa con filosofia: “Ci ho riso sopra, ma trovo assurdo che nell’immaginario comune una ‘bella donna’ debba restare sempre identica a se stessa.”.

Il rapporto con la figlia e con gli uomini: rigidità, ma anche tanto affetto

Nel parlare di sé, Laura si è espressa anche in merito al rapporto con gli uomini. Dopo la conclusione del rapporto con Pieraccioni nel 2014, infatti, parrebbe essere single, e spera di rimanere tale; al massimo, racconta, si dedicherà a un uomo che non sia per lei né un peso, né un limite: “Ho vissuto storie che mi hanno tarpato le ali. Oggi non ci cascherei più, non permetterei che mi dicano di stare zitta e riconoscerei i manipolatori; spero imparino a farlo tutte le ragazze di oggi. Da bambine non ci hanno educato ad avere stima di noi.”.

Una speranza che sicuramente riguarda anche sua figlia Martina, con cui Laura ha uno splendido rapporto, anche se in costante cambiamento: “È tutto per me, la mia vita, il mio sole. Questo nonostante ormai sia una pre-adolescente che mi critica e mi definisce una boomer. Sono stata una mamma rigida, ma sto imparando ad ammorbidirmi.“