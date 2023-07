Massimo Ranieri, il risveglio è orrendo: “Siamo addolorati…” | Purtroppo è toccato proprio a lui

Il risveglio di Massimo Ranieri, impegnato nel suo tour teatrale, non è stato dei migliori. Ecco cos’è accaduto al cantante…

Oltre a essere un eccellente cantante e performer, tra le migliori voci italiane, Massimo Ranieri si è anche scoperto un ottimo attore di teatro. Infatti, negli ultimi tempi sta facendo anche un tour teatrale.

Classe 1951, nonostante la sua attività di artista vada avanti ormai da moltissimi anni, continua sempre a essere sulla cresta dell’onda e molto apprezzato dal pubblico.

Resterà per sempre nella storia della musica, una delle bizzarrie del cantante che è stata riproposta anche a Sanremo, ovvero quella di fare le flessioni sul palco.

Nonostante l’attuale impegno in un tour in tutta Italia, il suo risveglio non è stato dei migliori a causa di quello che è successo all’artista.

Risveglio orrendo per Massimo Ranieri: ecco cos’è successo

Brutto risveglio per Massimo Ranieri, a cui hanno hackerato il profilo. Infatti, proprio mentre si trovava impegnato nel suo tour teatrale, ha scritto in annuncio ai suoi follower per evitare che possano avere problemi con le persone che gli hanno rubato l’account Facebook. Si legge nel post pubblicato su Instagram: “Attenzione, il mio profilo Facebook è stato rubato. Stiamo cercando di risalire ai responsabili e recuperarlo. Al momento l’unico mio profilo ufficiale è questo su Instagram”.

Infatti, sembra che chi ha hackerato il profilo abbia iniziato a tentare truffe ai danni dei fan del cantante, sfruttando la sua immagina. Nel messaggio l’artista invita i suoi follower a non accettare le richieste di amicizia da parte del suo profilo Facebook, in quanto non è lui a chiederlo e c’è il rischio che questi delinquenti possano addirittura chiedere soldi.

Il furto del profilo Facebook di Massimo Ranieri

Dunque, al momento il profilo Facebook di Massimo Ranieri non è più nelle sue mani ma in quello di truffatori che addirittura hanno iniziato a chiedere soldi ai fan. Per questo motivo il cantante ha avvisato i suoi follower su Instagram di stare attenti e non accettare le richieste provenienti da quel profilo, onde evitare di incappare in truffe. Infatti, come fa sapere un suo fan nei commenti: “Chiedono soldi e quant’altro. Ho bloccato e segnalato tutti, sono truffatori e possono danneggiarti”.

Sono stati numerosi i commenti di solidarietà verso l’amatissimo cantante. Un utente ha scritto: “Siamo addolorati per quello che è successo. Ci sono molti seri account gestiti dai fan che da tempo mettono in guardia sugli innumerevoli falsi aperti sui social, come essere l’account ufficiale o identificarsi come il tuo manager, Maestro. Sappiate che siamo insieme in questa catena del bene, continuando questo lavoro di consapevolezza”.