Lutto Zucchero, mondo della musica in lacrime: “Riposa in pace” | Una vera tragedia

Quest’anno il mondo della musica sta diventando molto più povero, perdendo tante delle sue stelle. L’ennesima tragedia scoppiata negli ultimi giorni

Uno dei cantanti blues più apprezzanti dagli appassionati di musica di tutto il mondo è senza ombra di dubbio Zucchero Fornaciari.

L’uomo infatti ha un timbro perfetto per il genere musicale e ha composto dei pezzi che hanno fatto la storia non solo in Italia ma anche in tantissimi altri paesi.

Inoltre, solo poco tempo fa l’artista ha fatto uno spettacolare concerto nella suggestiva location della Valle dei Templi che ha lasciato tutti senza parole.

Ora sulla sua pagina Instagram appaiono dei messaggi di commiato per la stella della musica che ci ha lasciato qualche giorno fa. Vediamo meglio cos’è successo…

Mondo della musica in lutto: è una vera tragedia

Zucchero, oltre a essere un cantante blues famoso in tutto il mondo, è anche un grande intenditore e ascoltatore di musica. Infatti, ha molte relazioni anche con diversi cantanti internazionali con cui spesso organizza concerti o incide dei singoli. Per questo motivo è molto coinvolto nel panorama musicale e ha duettato praticamente con tutti. Anche con Sinéad O’Connor, nel 1999. I due hanno cantato insieme una cover di Va’ Pensiero, fondendo alla perfezione le loro voci.

Dunque, il cantante italiano non solo era un fan dell’artista, venuta a mancare pochissimi giorni fa, ma aveva anche avuto l’opportunità di cantare con lei. Non ha potuto non dedicarle un pensiero dopo la sua scomparsa che ha avuto un forte impatto sul mondo della musica. Infatti, la donna è venuta a mancare all’età di soli 56 anni, dopo aver lottato tutta la vita con la depressione e aver avuto diverse ricadute. Non si conoscono i motivi della sua morte, la famiglia ha chiesto di dargli l’opportuna privacy.

Sinéad O’Connor: artista dalla grande anima

Sinéad O’Connor è venuta a mancare qualche giorno fa dopo anni di lotta alla depressione e a dei problemi di salute. La sua vita non è stata affatto facile. Nel 2022 aveva perso suo figlio Shane che si era tolto la vita dopo essere scappato via dall’ospedale dove si trovava.

Il successo per la cantante è arrivato molto presto, quando aveva solamente 19 anni ed è stata una vera icona, sfidando l’idea di bellezza dell’epoca, i costumi obsoleti e anche i rigidi canoni musicali. Per questo motivo, ha ispirato veramente generazioni di donne che hanno potuto avere un esempio di emancipazione da seguire. Nel 2018 si è convertita all’Islam, adottando il nome di Shuhadà Davitt.