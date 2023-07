Katia Ricciarelli, la villa dell’artista è una gioia per gli occhi | Giardino incredibile e interni da favola

Sapete dove vive la soprano italiana Katia Ricciarelli? Si tratta di un posto incredibile e una casa da favola, nessuno può immaginarla.

La soprano e attrice Katia Ricciarelli ha avuto una lunga e intensa carriera, dopo tanti sforzi data anche la sua provenienza da una famiglia affatto agiata.

Fortunatamente il suo talento è riuscito a prevalere e Katia ha vissuto una vita splendida, in cui non ha dovuto rinunciare davvero a nulla.

Da qualche anno, però Katia ha deciso di prendere una pausa dalle solite scene, dedicandosi maggiormente a se stessa e aprendosi a nuove possibilità.

Ricordiamo, ad esempio, la sua partecipazione alla sesta edizione del reality show Il Grande Fratello Vip, condotto da Alfonso Signorini. Sfortunatamente la sua permanenza nella Casa fu duramente criticata a causa di alcune affermazioni giudicate da molti poco appropriate che sarebbero sfociate poi in forme di discriminazione. In ogni caso, Katia Ricciarelli ha superato la montagna di critiche, da donna consapevole quale è, e vive nella sua casa dei sogni.

La dimora della Soprano

Per stabilirsi, Katia Ricciarelli ha scelto un luogo immerso nel verde, presso il Lago di Garda, uno fra i tanti luoghi preziosi della nostra meravigliosa penisola.

Grazie alle numerose vetrate, anche dall’interno della casa è possibile percepire la flora circostante, rigogliosa e meravigliosa, che dà anche un tocco di verde agli interni stessi della dimora.

Un soggiorno…da favola

Se state rimodernando la vostra casa, il consiglio è di dare una buona occhiata alle foto di quella della soprano: tutto è perfettamente in tinta, con una palette di colori sui colori freddi, che dà armonia al tutto. Il soggiorno sembra quasi fondersi con l’esterno grazie alle ampie vetrate, sulle quali spiccano tre vasetti di vetro tra l’azzurro e il petrolio.

Le linee sono sì, classiche, ma con quel tocco di modernità e semplicità che rende il tutto decisamente contemporaneo. Il bianco delle pareti e degli infissi permette alla natura di palesarsi all’interno, dando sempre una grande impressione di apertura all’esterno – e questa scelta di Katia non si può biasimare, visto il collocamento perfetto che ha scelto. Nella casa è presente anche un bellissimo pianoforte nero e lucido, sul quale sono esposte delle fotografie: il tocco perfetto grazie al quale si comprende subito di essere nella casa di una grande artista.