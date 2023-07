Uomini e Donne, la coppia più amata vicina all’addio? Tutta la verità è venuta a galla

Una delle coppie più amate di Uomini e Donne potrebbe essere in procinto di dirsi addio. Ecco che la verità viene a galla…

Le coppie che nascono all’interno del date-show Mediaset Uomini e Donne spesso non sono così longeve come si può sperare. Infatti, a volte capita addirittura che le relazioni scoppino a pochi mesi dalla scelta finale.

È accaduto abbastanza spesso, basta vedere tutte le relazioni iniziate e poi naufragate velocemente di una delle dame più famose della televisione, ovvero Gemma Gargano.

Questo spesso provoca il dispiacere dei fan che si affezionano molto ai protagonisti di questa trasmissione, continuando a seguirli anche dopo la fine del programma.

Anche una delle coppie più amate nate quest’anno sembra essere in procinto di dirsi per sempre addio. Ecco che la verità è finalmente venuta fuori. Scopriamo cosa sta succedendo

Scoppia una delle coppie più amate di Uomini e Donne

Continuano a circolare le voci secondo le quali la storia tra Ida Platano e Alessandro Vicinanza sarebbe quasi al capolinea. Infatti, da un po’ di tempo i fan continuano a farsi delle domande sula relazione tra i due. Ida Platano è andata in vacanza in Sardegna con degli amici, senza il suo Alessandro. La cosa potrebbe essere legata a degli impegni di lavoro del ragazzo che sarebbe dovuto restare a Salerno per dedicarsi a queste cose.

Quando hanno iniziato a diffondersi questi gossip su di loro, nessuno dei due ha deciso di intervenire né per smentire, né per confermare la cosa. Questo ha fatto ancora di più preoccupare i loro follower che stanno impazzendo dalla voglia di sapere. Appena usciti dalla trasmissione non hanno fatto altro che pubblicare foto insieme, adesso sembrano spariti dalla circolazione. Non è di certo facile per loro vista la distanza, Ida abita in Lombardia mentre Alessandro in Campania.

Arriva un post a chiarire la situazione

Ora che Alessandro può rilassarsi e godersi un po’ le vacanze estive ha deciso di intervenire sui gossip e fugare ogni equivoco. Ha infatti pubblicato un post in cui si mostra con Ida a Capri, dove ha deciso di riposarsi e fare una fuga romantica.

I due si stanno godendo il tramonto e nella capture si legge: “Si ama in 2 Si litiga in 2 Si ha voglia in 2 Ci si ritrova in 2. Love you Ida Platano, io + te”. La ragazza ha commentato: “L’amore è per i coraggiosi, tutto il resto è coppia “. Dunque non c’è più nessun dubbio: i due stanno ancora insieme e sono più innamorati che mai.