Maria De Filippi, la prima volta senza Costanzo | Insieme a lei c’è il suo amore

Maria De Filippi è pronta a farlo senza quello che è stato l’uomo della sua vita, ovvero Maurizio Costanzo. Per questo motivo, decide di trascorrere il tempo con lui. Scopriamo di chi si tratta.

Questo è stato un anno molto difficile per Maria De Filippi che ha dovuto salutare per sempre il suo più grande amore, ovvero Maurizio Costanzo, scomparso lo scorso febbraio.

Inoltre, l’addio è stato veramente improvviso in quanto, in seguito a un’operazione di routine, le condizioni del conduttore sono peggiorate improvvisamente fino a che non è morto.

Questo ha veramente stravolto Maria che ha dovuto all’improvviso salutare l’uomo che aveva trascorso con lei oltre trent’anni. Per non soffrire eccessivamente e chiudersi nel suo dolore, la conduttrice ha deciso di buttarsi a capofitto nel lavoro.

Tuttavia, adesso con agosto alle porte, è venuto anche per lei il tempo di riposarsi. Queste saranno le prime vacanze senza Maurizio Costanzo e dunque ha deciso di trascorrere con il suo amore, per non stare troppo male e soffrire la solitudine. Ecco con chi è Maria De Filippi in questa prima estate senza il conduttore Mediaset…

La prima volta senza Costanzo: Maria con il suo amore

Le vacanze vere e proprio non sono ancora iniziate per Maria De Filippi che sta rimandando sempre di più il tempo di riposo, forse per non farsi prendere da un’eccessiva malinconia. Infatti, nelle scorse settimane ci sono state ancora alcune puntate di Temptation Island da registrare e questo ha fatto che lei volasse in Sardegna per sovraintendere ai lavori di registrazione.

Lì si trovava anche suo figlio Gabriele Costanzo, dunque i due hanno deciso di concedersi qualche giorno di relax sull’isola, approfittando dell’occasione di essersi trovati finalmente insieme. A dare la notizia è stato il settimanale di Alfonso Signorini, Chi. Mamma e figlio sono molto legati ed è probabile che trascorreranno anche agosto insieme nella casa ad Ansedonia.

Vacanze brevi per Maria De Filippi

Per Maria De Filippi, forse anche volutamente, queste vacanze saranno molto brevi. Infatti, è probabile che andrà ad Ansedonia, la casa acquistata insieme a Maurizio Costanzo, nel mese di agosto per qualche settimana, prima di ricominciare a lavorare a settembre.

Sicuramente, sarà un’estate piena di malinconia in cui dovrà dedicare anche un po’ di tempo all’elaborazione del lutto, visto che suo marito è venuto a mancare da pochissimo tempo. Tuttavia, non sarà sola, anzi, potrà contare oltre che sull’amore del figlio, sulla vicinanza dei suoi amici più cari.