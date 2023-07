Lorella Boccia, il quadro clinico è drammatico: “Sciatica, ernie, protrusioni…”

Lorella Boccia illustra su Instagram il drammatico quadro clinico: le parole della conduttrice e ballerina.

Classe 1991, originaria di Torre Annunziata, Lorella Boccia ha conosciuto il successo grazie alla partecipazione alla 12esima edizione di Amici di Maria De Filippi.

Ballerina e conduttrice, è molto riservata sulla sua vita privata nonostante sui social racconti aneddoti e momenti particolari della sua vita insieme al marito Nicolò Presta e alla figlia Luce Althea.

E, proprio via social, Lorella Boccia ha illustrato il drammatico quadro clinico…ma non tutto è come appare!

Lorella Boccia e la storia con Nicolò Presta

Ballerina e conduttrice, Lorella Boccia ha spiccato il volo nel mondo dello spettacolo dopo la partecipazione ad Amici di Maria De Filippi. Prima ballerina italiana ad essere stata ingaggiata nel film Step Up: All In, ha anche condotto programmi di successo come Colorado, Rivelo, Venus Club e Made in Sud. Oltre ai successi professionali, Lorella Boccia ha vissuto anche momenti felici ed importanti nella vita privata. Legata all’imprenditore e produttore televisivo Niccolò Presta – figlio del noto Lucio Presta – è convolata a nozze nel 2019 e dopo due anni la coppia ha dato alla luce la prima figlia.

“Lei mi ha dato tutto quello che la vita mi ha tolto. Lorella mi ha salvato la vita! – ha detto Presta in una intervista per Verissimo – .Grazie perché hai fatto sì che il mio sogno irraggiungibile diventasse realtà”. E, proprio Nicolò ha recentemente festeggiato le 31 primavere con un video nel quale la moglie Lorella Boccia ha raccontato in breve il loro grande amore, rivelando anche le attuali – e poco felici – condizioni di salute del compagno. “[…]Ha la sciatica, diverse ernie e protrusioni, un ginocchio malandato e problemi con la schiena. […]”, ha scritto la ballerina su Instagram.

Lorella Boccia, le condizioni del marito

“Il mio toy boy oggi compie 31 anni – ha scritto la Boccia su Instagram in occasione del compleanno del marito, lo scorso 18 luglio – . Ha la sciatica, diverse ernie e protrusioni, un ginocchio malandato e problemi con la schiena”. “Mi guarda e sa quando ho bisogno di essere ascoltata e quando ho estrema necessità di silenzio – ha continuato lei innamorata – . Legge tanto per la nostra bambina e adora le mie cotolette con doppia panatura. È la persona più rispettosa che io conosca. Lui è vita, la mia. Buon compleanno ammor mí”.

“Sono tutto rotto, ma tutti i pezzi sono tuoi”, ha commentato Presta a conferma di quanto il loro amore sia grande, solido e pieno. Il video ha raccolto tantissimi like e molti fan della coppia hanno fatto loro i complimenti per il sentimento che traspare dalle immagini mostrate sui social.