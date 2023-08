Dramma Mediaset, omicidio atroce: la vittima era giovanissima | L’assassino è un volto noto

La verità venuta a galla all’improvviso: scatta il dramma. Tra le braccia della giustizia potrebbe esserci la persona sbagliata…

Nessuno poteva prevederlo: la notizia dell’omicidio che ha coinvolto l’emittente Mediaset ha lasciato tutti a bocca aperta.

Ad essere coinvolti sono tutti i personaggi di una trama dai tratti cupi e sfuggevoli, tristemente riuniti per una fine che non ha lasciato scampo a nessuno.

Non solo, ma nella terribile perdita potrebbero essere immischiati intrighi politici, ricatti e persino un tradimento: tutti elementi su cui è ancora difficile fare chiarezza, dato che per avere notizie dell’accaduto dovremmo aspettare ancora qualche giorno.

Al lavoro sul caso sono stati posti tra i più importanti nomi della polizia nazionale, e persino un’ospite d’eccezione: una ex spia britannica…

Una soffiata ha portato al ritrovamento del corpo

Sono ore di pura tensione per gli spettatori di “Signora Volpe“, la nuova miniserie in onda su Canale 5 in prima serata, che Mercoledì 2 Agosto da appuntamento con un finale tinto di rosso: la protagonista Sylvia Fox, interpretata dall’attrice brittannica Emilia Fox, si trova infatti a dover fare i conti con un omicidio dai contorni poco distinti, che vede coinvolti problemi di natura politica.

Ad essere stato accusato di omicidio è infatti il personaggio di Sasha Pavlenko, figlio di un politico russo di alta carica. Sylvia ha però il sospetto che Sasha, affidato alla sua custodia, possa essere stato ingiustamente accusato dell’omicidio di Mario, suo amante. Posta di fronte ad un possibile gioco di ricatti, l’ex spia dovrà allearsi con l’ex marito Adam per venire a capo del terribile rompicapo davanti ai suoi occhi…

Intrighi e omicidi nella nuova miniserie TV

L’anticipazione del finale di stagione di “Signora Volpe” ha lasciato tutti col fiato sospeso: nonostante i tiepidi ascolti dovuti alla programmazione estiva sono in tantissimi gli spettatori che si chiedono come la serie italo-britannica, per la prima volta in chiaro su Canale 5, concluderà la propria trama di spionaggio, omicidi ed investigazioni.

La produzione di “Signora Volpe” ha visto una collaborazione tra Italia e Regno Unito; oltre alla protagonista Emilia Fox sono infatti coinvolti nomi conosciuti in entrambi i paesi, come quello di Jamie Bamber, interprete di Adam, ma anche gli attori italiani Imma Piro e Andrea Piedimonte, non nuovo alle produzioni internazionali: ha infatti collaborato con importanti nomi della Hollywood moderna, come Woody Allen e, per ben due volte, Ridley Scott.