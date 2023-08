“Riposa in pace”: dolore profondo per Amanda Lear | La perdita è gravissima

L’iconica Amanda Lear ha dovuto fronteggiare una perdita straziante: il suo punto di riferimento l’ha abbandonata dopo anni di sodalizio.

Amanda Lear ha lasciato un notevole imprinting nel panorama culturale degli anni ’60 e ’70 grazie alla sua allure volitiva ed al suo aspetto androgino e sensuale, ed ha frequentato le maggiori personalità dell’epoca, conquistando persino lo status di musa per numerosi artisti.

La cantante ha infatti catalizzato l’attenzione del pittore surrealista Salvador Dalì, con il quale intrecciò una relazione passionale, diventando in seguito il soggetto prediletto per le sue opere.

Ha inoltre attirato la curiosità del poliedrico David Bowie: il Duca Bianco era rimasto folgorato dalle movenze ammiccanti e in stile fetish con cui aveva posato per la copertina di “For your pleasure” dei Roxy Music, e la considerò a lungo la sua fonte di ispirazione.

Amanda Lear vanta all’attivo 18 album, ed una nutrita esperienza nel mondo dello spettacolo internazionale. Ha infatti condotto numerosi format in Italia, Francia e Germania, e coltivato al contempo la passione per la recitazione e la pittura. Pochi sanno, però, che la cantante è reduce da una grossa perdita…

Amanda Lear ricorda l’amico di sempre

La cantante e conduttrice debuttò come modella sulle passerelle spagnole grazie al suo sodalizio artistico con lo stilista Paco Rabanne, che la corteggiò a lungo pur di arruolarla nei propri progetti artistici.

Intenzionata a finanziarsi gli studi presso l’Académie des beaux-art, Amanda Lear accettò l’ingaggio con entusiasmo, e divenne in breve tempo la mannequin ufficiale del marchio, catturando inoltre la fantasia di fotografi come Helmut Newton, Charles Paul Wilp e Antoine Giacomoni. Desideratissima anche da Yves Saint Laurent, Coco Chanel, Antony Price e Mary Quant, la cantante dalla voce roca e vibrante ha sempre serbato un rapporto preferenziale con Paco Rabanne. Del resto, fu proprio il noto stilista a presentarle Salvador Dalì nel corso di una cena organizzata prima di una sfilata. Il celebre stilista spagnolo, però, è venuto a mancare all’età di 88 anni il 3 febbraio del 2023, ed Amanda Lear ha omaggiato l’amico sui social con un commovente tributo postumo.

Lo strazio di Amanda Lear: “Sono così triste”

La cantante ha pubblicato su Instagram una foto d’epoca in cui compariva in compagnia di Paco Rabanne.

Nello scatto, mentre Amanda Lear appare assorta su un soggetto fuori campo, lo stilista la ammira con palese affetto, e la performer ha commentato in lingua inglese: “Sono così triste. Paco mi ha scoperto, mi ha presentato Dalì. Ero la sua modella, la sua amica. Riposa in pace, Paco Rabanne“.