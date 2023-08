Temptation Island, orrendo tradimento e violenza incontenibile | Il finale è drammatico

Le immagini shock mandate in onda hanno sconvolto gli spettatori: furia travolgente sull’isola più famosa del piccolo schermo.

I fan di Temptation Island saranno sicuramente avvezzi ai drammi che accompagnano ogni edizione del programma.

Questa volta, però, il danno è più che morale o psicologico: si tratta infatti di un danno fisico, consumatosi davanti alle telecamere.

Per molti, l’accaduto sarebbe un’esagerazione, ma immaginare come possano essersi sentiti i diretti coinvolti non deve essere facile.

Pur non essendo una giustificazione, è giusto fare qualche passo indietro e capire che cosa è successo nella penultima puntata trasmessa…

La sfuriata in diretta: è stato troppo per lui

Ad essere coinvolti nell’incidente è stata la coppia composta da Vittoria Egidi e Daniele De Bosis, giunta al programma a causa di alcune divergenze d’intenti: Vittoria desiderava da tempo un bambino, ma Daniele era titubante sulla questione. Separati come da “rituale”, i due si sono reincontrati solo in video, e non in circostanze felici.

A Daniele, infatti, sono state mostrate le prove inconfutabili dell’avvicinamento tra Vittoria e il tentatore single Edoardo; a seguito di questa visione, la rabbia di Daniele è esplosa in maniera violenta: il trentatrenne ha tirato un pugno al muro, un danno che ha richiesto l’intervento dei paramedici. Vittoria è poi stata convocata a confrontarsi con il fidanzato al falò. Ma oggi, chiuso il programma, i due stanno ancora assieme?

Un mese dopo: tutte le dichiarazioni della coppia

Come di consueto, l’ultima puntata del reality è stata dedicata ad un’intervista alle coppie un mese dopo la fine delle riprese. Daniele e Vittoria si sono presentati separati, dando ognuno la propria versione della rottura: “Lui non so se mi ha perdonata, forse mi ha capita, questo non lo so. Non è stato facile fuori. Ci siamo visti a casa, ci siamo parlati, io mi sono scusata, ho fatto un percorso con una sorta di astio dentro, mi sarei dovuta fermare prima.”, ha dichiarato Vittoria. “Ad oggi la nostra situazione non è cambiata. Facciamo fatica a comunicare, abbiamo delle differenze caratteriali evidenti.”.

Daniele, tuttavia, continua ad essere il meno indulgente dei due: non conta su un ritorno di fiamma. “Sono profondamente deluso, non mi aspettavo che arrivasse a tanto.”, ha spiegato a Bisciglia. “Spesso capita che mi scriva, ma la perdita è definitiva, non è momentanea. La cosa è ancora fresca, quattro anni di storia in un mese non si scordano così facilmente. Mi auguro di rialzarmi più forte di prima e riprendere in mano la mia vita.”.