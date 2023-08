Milly Carlucci inarrestabile: doppio colpo a Ballando | Arrivano due super Big

Nessuno ferma più Milly Carlucci dopo che si è riuscita ad accaparrare loro due per Ballando con le stelle. In attivo due super Big. Scopriamo di chi si tratta

Milly Carlucci non sta vivendo un’estate di grande riposo, impegnata com’è negli ultimi tempi a organizzare la prossima edizione di Ballando con le stelle

Infatti, sembra che quest’anno non ci sia solamente il cast di personaggi famosi ingaggiati come ballerini da selezionare, ma anche i nuovi giurati, visti i rinnovamenti che la conduttrice vuole fare per dare una rimodernata alla trasmissione.

Le voci e le indiscrezioni su chi sarà effettivamente a comporre la schiera dei giurati sono tantissimi. Quello che è certo è che ritroveremo di sicuro Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Carolyn Smith e Guillermo Mariotto.

Restano più incerti altri personaggi, come ad esempio Selvaggia Lucarelli che sembra non essere ancora stata riconfermata in modo definitivo.

Due super Big nel cast della prossima edizione di Ballando con le stelle

Lo scorso anno è stato particolarmente acceso tra i giurati di Ballando con le stelle. Infatti, ci sono state numerose liti tra Selvaggia Lucarelli e gli altri componenti della giuria, tanto che fino a poco tempo fa, la riconferma della giornalista del Fatto Quotidiano sembrava fortemente in bilico. Per avere le conferme ufficiali su chi andrà effettivamente a comporre il cast dei giurati, bisognerò aspettare il prossimo settembre.

Tuttavia, inizia a circolare la voce che saranno presenti due super Big sulla pista da ballo. Si tratta niente di meno che di Paola Perego e Simona Ventura, prese direttamente dalla trasmissione Citofonare Rai2, che ha fatto breccia nel cuore del pubblico lo scorso anno. Infatti, le due stanno rivivendo una nuova stagione di fioritura nella loro carriera. Questo gossip è stato lanciato dal giornale online TvBlog, se così dovesse essere Milly Carlucci avrebbe fatto davvero un colpaccio. Non resta che aspettare conferma di questa voce oppure una smentita ufficiale.

Sonia Bruganelli tra i giurati?

Sembra che i vertici Rai abbiano caldeggiato il nome di Sonia Bruganelli per andare a comporre la giuria di Ballando con le stelle. Tuttavia, sembra che Milly Carlucci abbia gentilmente declinato l’offerta, preferendo tenere come giurata Selvaggia Lucarelli.

L’ex signora Bonolis però sarebbe la benvenuta se volesse partecipare come concorrente, ora che non sarà più presente al Grande Fratello come opinionista. Un’altra indiscrezione vede come possibile scelta per i giurati niente di meno che Teo Mammuccari. Dunque si aspetta una stagione televisiva ricca di sorprese quella autunnale.