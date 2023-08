Totti-Blasi, in Tribunale è una carneficina | Finisce malissimo, adesso dovrà ripagare tutto

La separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi prosegue in Tribunale e diventa una carneficina: le ultime novità.

Un anno fa circa, Francesco Totti e Ilary Blasi ufficializzavano la separazione e la fine di un matrimonio pluriennale dal quale sono nati tre figli: Christian, Chanel e Isabel.

Poco tempo dopo, l’ex capitano della Roma aveva rilasciato una intervista al Corriere della Sera raccontando che la ex gli aveva sottratto indebitamente dei Rolex di famiglia.

Proprio su questa questione, Totti e Ilary si sono scontrati in Tribunale e, dopo una prima sentenza, tutto si è ribaltato a sfavore della Blasi.

Totti e Ilary, il ratto dei Rolex

“Con suo padre è andata a svuotare le cassette di sicurezza, e mi ha portato via la mia collezione di orologi. Non ha lasciato neanche le garanzie, neanche le scatole – aveva raccontato Totti – . Ci sono alcuni Rolex di grande valore. Sostiene che glieli ho regalati; ma se sono orologi da uomo…”. Con queste parole, l’ex giallorosso spifferava dettagli particolari della fine del matrimonio con la Blasi, svelando di aver reagito al “ratto dei Rolex”, con quello delle borse: aveva nascosto a Ilary delle borse di grande valore che aveva in casa.

La notizia aveva fatto il giro della rete ed era finita in Tribunale, dove era stato chiesto ad un giudice di prendere una decisione sugli orologi di valore di cui l’ex calciatore era stato privato. In un primo momento un giudice aveva disposto l’affidamento condiviso degli orologi di lusso che, dunque, Ilary avrebbe dovuto riportare “in un luogo accessibile a entrambi i coniugi”. Lei, tuttavia, ha continuato a temporeggiare appellandosi alla prima decisione del giudice Francesco Frettoni.

Ilary, il caso prende una brutta piega

Ilary Blasi si è opposta alla prima sentenza che disponeva l’affidamento condiviso dei Rolex ed è ritornata in Tribunale per l’appello. Ma anche questa volta il giudice non le ha dato ragione. Anzi. La decisione del collegio della VII sezione del Tribunale civile di Roma ha respinto l’appello di Ilary, ma l’ha anche condannata al pagamento delle spese legali.

Il Tribunale ha ordinato di eseguire tempestivamente l’ordine del giudice Frettoni, nonché quello di riportare i Rolex in un luogo sicuro e accessibile per entrambi i coniugi, come una cassetta di sicurezza cointestata. A insospettire il collegio sarebbero state alcune dichiarazioni della conduttrice romana, che nei verbali dell’istruttoria del primo grado aveva ammesso di aver prelevato 6 o 7 Rolex, mentre recentemente aveva parlato solo di 2 o al massimo 4.