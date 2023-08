Nadia Rinaldi tra la vita e la morte: l’attrice finisce sotto i ferri | Ecco le sue condizioni

Sotto i ferri la famosissima attrice Nadia Rinaldi, le sue condizioni hanno preoccupato tutti: la verità sembra essere venuta a galla.

Conosciamo Nadia Rinaldi per il suo eccelso lavoro nel campo della recitazione, a partire dal teatro fino al cinema: frequentò, infatti, il Laboratorio di esercitazioni sceniche con Gigi Proietti prima di cimentarsi professionalmente nell’arte dell’interpretazione.

Debuttò a teatro proprio con Proietti, e successivamente al cinema come protagonista del film, esordio alla regia di Christian De Sica, Faccione.

Nota per i suoi ruoli principalmente comici, Rinaldi prese parte anche alla prima stagione di Un medico in famiglia, una delle fiction italiane più note di sempre.

Negli anni 2010, forse in un tentativo di ritorno al pubblico del piccolo schermo, partecipò a due reality: Splash, stasera mi tuffo, con Teo Mammucari e L’Isola dei Famosi nel 2018 di Alessia Marcuzzi. Stavolta, però, la regina della comicità sembra dover superare ostacoli davvero grandi.

Rinaldi: “è stata dura, durissima”

Proprio in questi giorni, infatti, è uscita una lunga intervista apparsa sul settimanale DiPiù, nel corso della quale Nadia Rinaldi ha rivelato anche i particolari più nascosti riguardanti la sua carriera e la sua vita privata.

In particolare, si è soffermata su una giornata difficile che ancora ricorda benissimo, in cui ebbe un malore che le causò molti problemi: “Un giorno mentre stavo tornando a casa dalle prove mi sono sentita male e sono finita in ospedale”, confessa.

Quando Rinaldi disse “Basta!”

Secondo Rinaldi stessa, quel malore era dovuto al suo peso in eccesso. “è stato allora che ho detto ‘basta!’ e ho deciso di operarmi, facendomi impiantare un bypass biliopancreatico per ridurre il tratto intestinale”, ha rivelato l’attrice, “è stata dura, durissima. La ripresa è stata molto lenta, ma ce l’ho fatta e sono riuscita a dimagrire di oltre 70 kg”.

Durante l’intervista, Nadia ricorda un altro episodio che ha costituito una svolta nella propria vita, ovvero quando fu arrestata per possesso di stupefacenti: “I giornali all’epoca hanno scritto cose non vere, inesatte. Ho sbagliato, e mi sono ritrovata in una situazione nella quale non dovevo essere, ma i miei errori li ho pagati cari”, ha detto Nadia, e ancora “quell’episodio ha stroncato la mia carriera, facendo morire in un certo senso una parte di me”. “In situazioni di quel genere ti passano per la testa i pensieri più neri“, ha poi raccontato Nadia, riferendosi a tutte quelle volte in cui la vita con lei non è stata tenera.