Giulia De Lellis rompe il silenzio sul pancione | Tutta la verità è venuta a galla

Giulia De Lellis si è decisa a parlare, finalmente tutto è venuto a galla: i suoi fan sono sbalorditi dalla sua spiegazione.

Giulia De Lellis è ormai da diversi anni un personaggio pubblico e una imprenditrice digitale di grande successo.

Raggiunse il grande pubblico partecipando al dating show di Maria De Filippi Uomini e Donne, in onda su Canale 5 nel primo pomeriggio.

In quell’occasione Giulia corteggiò Andrea Damante, ex tronista, che, infine, scelse proprio lei per uscire dal programma mano nella mano. Giulia ricevette moltissime critiche durante il corteggiamento di Andrea, sul suo modo di comportarsi, sul contenuto di ciò che diceva, sulle stesse modalità di corteggiamento. Fortunatamente, Giulia non si curò più di tanto dei giudizi esterni, fortunatamente, e forse è proprio questo che l’ha fatta trionfare tra le pretendenti.

Andrea e Giulia si sono lasciati ormai da tempo, e al momento De Lellis ha un nuovo amore: l’imprenditore Carlo Beretta. Sembra, inoltre, da qualche tempo che ai fan sfugga qualcosa di importante, che però non riuscirebbero a inquadrare…Giulia ha finalmente deciso di spiegare tutto.

Giulia De Lellis si svela

De Lellis, negli ultimi giorni, ha pubblicato una foto alquanto curiosa: nell’immagine lei stessa si regge la pancia proprio come se stesse aspettando un bambino.

Sfortunatamente scopriamo che non è così, ma che si tratta di un modo di fare divulgazione: De Lellis ha colto l’occasione per condividere la sua esperienza.

Giulia De Lellis: “sembro incinta”

“Una @elena.olivieri a lavoro. E una pancia gonfia. Sembro incinta ma non lo sono e questa volta non ho mangiato troppo glutine giuro!!!!”, scrive Giulia De Lellis pubblicando nelle sue storie IG questa foto, in cui evidenzia la sua pancia, a suo parere, gonfia rispetto al solito.

De Lellis condivide, inoltre, una informazione utile con i suoi follower: “è un gonfiore diverso e spesso costante causato dalle condizioni di malattia dell’utero. Utero che spesso si conferma come ingrossato rispetto alle condizioni normali. Inoltre lo stato infiammatorio che l’endometriosi e l’adenomiosi portano con loro contribuisce ad aumentare questo effetto“. Non sappiamo di preciso quale sia la fonte di Giulia De Lellis, ma di certo basterà cercare le parole che ha condiviso per comprenderlo: chissà che questa informazione non risulti utile a qualcuno dei suoi follower.