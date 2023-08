Antonella e Edoardo, dietro l’addio spunta un altro uomo | È stato lui a farglielo fare

Il coinvolgimento di una terza persona era praticamente certo, ma la sua identità è stata uno shock per tutti: Edoardo l’ha lasciata per lui.

È stato praticamente impossibile, per gli interessati, distogliere lo sguardo dalla rottura tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi.

La coppia più affiatata del Grande Fratello Vip 7, infatti, è stata anche la più discussa, sia all’interno della casa che all’esterno, una volta finita la trasmissione: davanti alle telecamere Edoardo si era mostrato come una persona aggressiva, tanto da essere squalificato, e anche Antonella non era apparsa come una persona tranquilla: spesso ha avuto discussioni con altri concorrenti della sua edizione.

Dopo il finale del GF Vip sembrava che le cose tra due stessero migliorando, tanto che Edoardo aveva avviato la sua carriera musicale e Antonella sembrava seguirlo ovunque.

Sfortunatamente, i due hanno dato l’annuncio di una rottura definitiva nel Giugno di quest’anno; ma il dramma non si è limitato al semplice annuncio.

La protesta di Antonella lo ha fatto infuriare davvero

A suggellare la fine del rapporto tra i due, già da tempo in crisi, potrebbe essere stata la live che Antonella ha trasmesso sul suo profilo Instagram dove, in lacrime, dichiarava di essere stata lasciata brutalmente senza potersi neppure appoggiare all’aiuto dei familiari in una città che non conosceva, e senza che le fosse consentito avvicinarsi ad Edoardo a un suo concerto.

Delle dichiarazioni shock, che hanno fatto imbestialire Edoardo, accusato di aver approfittato della sua fama. Ma “per fortuna” è arrivato un buon amico a dare consigli…

Lasciata sola dopo un party, ormai è finita definitivamente

E mentre Edoardo toglie ad Antonella il follow da Instagram, spuntano le prime indiscrezioni ad opera dell’esperta di gossip Deianira Marzano: pare che dietro alla rottura tra i due possa esserci ben più di qualche incomprensione lavorativa: è stato tutto architettato da Edoardo Tavassi.

Tavassi, che durante la partecipazione al GF Vip ha stretto un profondo legame di amicizia con Donnamaria, non ha mai avuto in simpatia Antonella, forse anche a causa delle sue litigate con la sorella Guendalina, e avrebbe approfittato della sua assenza dal compleanno di Alberto De Pisis per convincere l’amico a lasciare la ragazza. “Si sentono tutti giorni, si sarà fatto consigliare come faceva nel cortiletto”, ha dichiarato Deianira, riferendosi alle conversazioni tra i due amici all’interno della casa.