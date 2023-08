Antonella Fiordelisi, porte in faccia per l’ex gieffina | Tutte le speranze andate in frantumi

Porte in faccia per l’ex gieffina che è stata una delle protagoniste di questa edizione. Infatti, tutte le speranze di Antonella Fiordelisi vanno in frantumi

Antonella Fiordelisi è stata una delle protagoniste indiscusse dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip, nel bene o nel male. Infatti, ha tenuto banco con le sue antipatie e simpatie.

Molti sono stati i momenti di tensione e i litigi che l’hanno vista protagonista, visto il suo carattere forte e la sua relazione travagliata con Edoardo Donnamaria.

Lei e il ragazzo hanno continuato la loro storia d’amore anche fuori dalla casa del Grande Fratello Vip. Tuttavia, adesso sembrano essersi allontanati.

Dopo un primo periodo iniziale di idillio, adesso tornano le voci su una loro possibile rottura. Inoltre, tutte le speranze di Antonella Fiordelisi sono andate in frantumi. Infatti, porte in faccia per l’ex gieffina.

La relazione tra Antonella Fiordalisi e Edoardo Donnamaria è giunta al termine ormai da qualche settimana. Infatti, non c’è il minimo dubbio, visto che entrambi lo hanno confermato ai rispettivi follower sui social network. Nonostante il fandom molto tornito che avevano, e che è rimasto molto deluso, le cose non sono andate come tutti si aspettavano. Che gli alti e bassi fossero numerosi, era visibile già all’interno della casa ma nessuno poteva credere che finisse così velocemente. Durante una diretta Antonella ha raccontato della loro crisi. Sembra che lei abbia provato più di una volta un riavvicinamento che però non c’è stato.

Nel corso di quella conversazione con i suoi follower, l’ex schermitrice è scoppiata in lacrime e ha detto di essersi sentita sfruttata e di aver provato a fare ogni cosa per salvare il loro rapporto.

Ci sono ancora speranze per loro?

Alcuni giorni fa, l’ex coppia si è ritrovata insieme a una serata in discoteca, facendo sognare i fan. Tuttavia, come sottolinea Deianira Marzano, le cose non stanno per niente così.

Antonella ha cercato di salvare la relazione con Edoardo anche provando a organizzare una vacanza per entrambi ma il ragazzo non ha voluto abbattere le mura e fare pace. Ha scritto Deianira: “A Filicudi fino all’ultimo voleva andarci Antonella ma ha trovato un muro, un NO! Vacanze che lei aveva programmato con lui anche con il catamarano ma ha trovato sempre un muro un NO! La risposta è stata: ‘Non torno con te perché non perdono il video in diretta’. Dunque sembra che non ci sia più alcuna speranza per i due.