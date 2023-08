“Il male si è diffuso…” Nina Moric, il dramma è agghiacciante | Ecco le sue condizioni

Nina Moric racconta il suo periodo più difficile: la ex modella croata è finita in ospedale a causa di un male. Agghiacciante confessione.

La vita di Nina Moric è stata appesa ad un filo in seguito ad un grave problema di salute che non è stato immediatamente colto dai medici.

La ex modella di origini croate ha così raccontato il suo calvario e la sua rinascita, dopo mesi di buio durante i quali ha patito il dolore, ma soprattutto la solitudine.

Abbandonata da tutto e tutti, infatti, Nina Moric ha trascorso un lungo periodo di degenza in ospedale senza che nessuno andasse a trovarla.

Nina Moric, il dramma e la rinascita

Intervistata dal settimanale Oggi, Nina Moric ha raccontato per la prima volta il dramma che l’ha devastata qualche mese fa. Una protesi al seno è andata in sepsi e, da quel momento, la vita della ex modella è stata appesa ad un filo. “Sono finita in codice rosso all’ospedale. Ho rischiato – ha raccontato lei – .La vera ferita è che in 20 giorni non è venuto nessuno a trovarmi, tranne un amico”.

Lo scorso maggio, Nina Moric ha iniziato ad avere dei grossi problemi al seno che, inizialmente, sono stati trattati con superficialità da alcuni medici. “Sono stata attaccata da un batterio, è spuntato come un nodulo che poi ha cominciato a espandersi. Sono andata in un ospedale milanese dove sono stati, diciamo così, negligenti. Mi hanno dato antibiotici, cose blande – ha aggiunto la Moric – . Ma il male si è diffuso, dopo un mese, il mio seno era viola, una ‘bomba’ che mi dava dolori atroci”. Trascorsi venti giorni in ospedale, Nina è guarita, ma le hanno dovuto asportare il seno e la protesi.

Nina Moric abbandonata da tutti

La più grande sofferenza di Nina Moric, tuttavia, non è stata il dolore al seno, ma la solitudine vissuta in quei giorni. La ex modella, infatti, sembra essersi ormai allontanata dagli amici, mentre la famiglia pare abbia deciso di non prendersi cura di lei. Neanche il figlio Carlos, che non vede da tempo e che non ha mai fatto visita alla madre in ospedale.

Nina, tuttavia, parla di un periodo di “rigenerazione” che le ha permesso di riscoprire la vita. “Oggi ho la consapevolezza di valere. Ho perdonato i miei errori. Non direi rinata ma ‘rigenerata’”, ha spiegato, svelando di aver smesso da circa due anni di sottoporsi a punture di botulino e acido ialuronico.