“Non so quanto tempo avrò…”: dramma Nino D’Angelo | La confessione fa piangere l’Italia

Nino D’Angelo fa una confessione veramente commovente che ha fatto piangere tutti. Ecco il suo dramma straziante…

Nino D’Angelo è sicuramente conosciuto da tutti quanti per la sua aria da bravo ragazzo e quel caschetto biondo che negli anni ’80 è diventato davvero molto iconico.

Grazie a lui, in molti hanno potuto conoscere la musica napoletana anche senza essere campani. Infatti, lui è un vero simbolo della canzone neomelodica.

Nonostante una carriera lunghissima alle spalle, il cantante continua a fare concerti in tutto lo stivale e a collezionare successi. Ha lavorato anche nel mondo del cinema.

Tuttavia, non sono in molti a conoscere una cosa di lui che il cantante napoletano ha però deciso di confessare. Ecco il dramma di Nino D’Angelo che ha fatto piangere tutti.

La confessione di Nino D’Angelo fa piangere tutta l’Italia

Nino D’Angelo è considerato davvero uno dei signori della musica napoletana italiana. Non è ascoltato solo nel sud del nostro paese, ma per l’interno stivale. Infatti, grazie ai sentimenti veri e genuini che canta nelle sue canzoni è riuscito a fare breccia nel cuore di tutti quanti. Proprio di recente l’uomo ha fatto una straziante e drammatica confessione che ha fatto piangere tutta Italia.

Com’è risaputo, forse da tutti, il cantante ha delle origini veramente molto umili e proprio in virtù delle sue radici non si è mai montato la testa, mantenendo sempre un contatto con la realtà nonostante il grande successo. Inoltre, ha sempre provato una forte gratitudine per il suo pubblico, per questo motivo ha deciso di ringraziarlo con queste meravigliose parole. Il cantante ha detto: “Io non ho avuto niente da nessuno e quando sono caduto pochi del mio ambiente mi hanno steso la mano. Solo tu Popolo delle mie canzoni mi hai saputo aspettare. Io non so quanto tempo ancora avrò da dedicarti, il tempo corre in fretta, ma in tutto quello che farò stai sicuro metterò come sempre tutto l’impegno e la forza per non deluderti”.

L’album “Il poeta che non sa parlare”

Nino D’Angelo è stato in tour con uno spettacolo dall’eloquente titolo: ‘Il poeta che non sa parlare’, che ha dato il nome anche al suo ultimo album. Nel corso di un’intervista gli è stato domandato il perché di questa scelta e ovviamente il cantante ha risposto con la sua solita sincerità.

Nino ha raccontato: “In realtà da bambino non amavo andare a scuola. La maestra di italiano mi diceva sempre: ‘Tu sei un poeta che non sa parlare, arrivi al cuore della gente anche quando non sai parlare’. È una frase che mi sono portato addosso per molti anni e ora l’ho ripresa per il mio ultimo album. Oggi tutti mi chiamano poeta, eppure un tempo c’è stato chi mi aveva detto che ero un poeta che non sapeva parlare.”