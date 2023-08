Wanda Nara, la triste confessione sulla malattia | I figli esplodono in lacrime

La showgirl Wanda Nara rilascia l’annuncio più temuto: la sua peggiore paura ha infine preso forma, la famiglia è nel caos.

La bombastica soubrette Wanda Nara ha debuttato nello show-business argentino nel lontano 2005, anno in cui ha calcato per la prima volta i parterre televisivi, partecipando in seguito anche ad alcuni talent di pattinaggio e danza.

È approdata a grande notorietà in Italia nel 2011, epoca in cui l’ex marito Maxi Lopez era stato arruolato tra le fila dei giocatori catanesi, divorziando da lui due anni più tardi in un vortice di accuse reciproche di infedeltà coniugali.

In seguito, Wanda Nara ha legato il proprio destino all’attuale consorte Mauro Icardi, suo connazionale ed anch’egli giocatore di calcio. La showgirl ha in seguito assunto il ruolo di procuratrice sportiva del partner, e le sue forme burrose – in abbinata alla parlantina sciolta – le hanno permesso di accedere agli studi televisivi di Mediaset e Rai. Al termine delle esperienze a “Tiki Taka”, “GF Vip” e “Ballando con le Stelle”, Wanda Nara ha fatto ritorno nella natìa Argentina, accompagnata da insistenti rumors circa un nuovo divorzio.

La coppia, però, sembra aver recuperato serenità negli ultimi tempi, e la famiglia Icardi appare più compatta che mai. Negli ultimi tempi sono circolati alcuni pettegolezzi circa lo stato di salute della showgirl: purtroppo, nelle ultime ore le indiscrezioni hanno assunto un tono di ufficialità. Wanda Nara è malata, e la notizia l’ha gettata nello sconforto più nero, al pari dei familiari.

Wanda Nara e la misteriosa patologia

A luglio il conduttore Jorge Lanata aveva riferito nel programma “Radio Mitre” che la showgirl da qualche tempo era preoccupata per il proprio stato di salute.

Nelle ultime ore il giornalista argentino Angel De Brito ha rilanciato con delicatezza la notizia nel corso del format “Lam”, asserendo: “Conferma che la malattia l’ha colpita, ma voglio comunque che sia lei a dirlo“. E Wanda Nara ha quindi commentato: “Lo farò quando sarò più serena, e quando tornerò a Buenos Aires. Adesso siamo tutti sotto shock. Cerco di metabolizzarlo. È stata dura, perché nessuno mi ha detto niente. Non hanno confermato la diagnosi, e l’ho saputo in TV“. Da giorni si ventilava infatti l’ipotesi che i medici avessero formulato una terribile sentenza: leucemia. Per l’intera famiglia Icardi, la paura peggiore sembra essersi infine concretizzata.

Wanda Nara e la leucemia: la sua reazione

La showgirl ha poi spiegato: “All’inizio le infermiere sono arrivate da me piangendo, e mi hanno abbracciata. Io ho detto a Mauro: ‘Sto per morire, e non me lo dicono’. Sono andata nel panico, perché non sapevo cosa stesse succedendo. Avevo dei sospetti, ma potevano essere 6 malattie diverse, per questo non mi hanno detto niente“.

Wanda Nara, che ha di fronte mesi di terapia intensa e sfibrante, ha infine aggiunto: “Mauro voleva lasciare la sua carriera, mia sorella Zaira è tornata dalle vacanze, mia madre era sdraiata per terra, i miei figli piangevano per quello che avevano sentito. Sono diventata forte, ma tutto è crollato“.