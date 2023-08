Antonella Clerici furiosa, la situazione è gravissima | Hanno ‘approfittato’ di lei senza ritegno

Questa volta Antonella Clerici è davvero su tutte le furie. Infatti, sembra che abbiano approfittato di lei senza ritegno. La situazione è molto grave.

Non può neanche godersi meritatamente le vacanze in pace Antonella Clerici dopo un anno molto intenso di lavoro in Rai.

Infatti, la conduttrice attualmente sta passando le sue vacanze al fresco, in Norvegia con la sua famiglia prima di tornare in televisione.

Già dall’inizio di settembre la conduttrice tornerà in Rai con il suo seguitissimo programma di cucina È Sempre Mezzogiorno, molto simile al vecchio La prova del cuoco.

Tuttavia, ha anche un’altra trasmissione in programma. Infatti, a partire dalla fine di novembre inizierà The Voice Kids, ormai alla sua seconda edizione, di cui lei è conduttrice.

Antonella Clerici è davvero furiosa

Secondo alcune voci che però non sono state ufficialmente confermate ma solo riportate da delle riviste di gossip, Antonella Clerici sarebbe davvero furiosa con Mediaset per aver approfittato degli ascolti record di una sua trasmissione in Rai per farne un format nella rete privata sospettosamente molto simile.

Infatti, Pier Silvio Berlusconi ha confermato che il prossimo anno tornerà Io Canto su Canale 5, dopo dieci anni dalla prima edizione della competizione canora. Già in passato, le somiglianze con la trasmissione Ti lascio una canzone. Sempre di Antonella Clerici, avevano fatto nascere molto polemiche. Il programma è condotto da Gerry Scotti. Non sembra un caso che Mediaset abbia deciso di rimettere in onda la trasmissione, dopo il successo avuto da The Voice Kids. Alcune persone vicine alla conduttrice di È Sempre Mezzogiorno sembrano aver detto che la donna non è molto contenta della cosa.

La rabbia di Antonella per la scelta di Mediaset

La scelta di riportare in onda il programma Io Canto sembra non aver reso molto felice Antonella Clerici, visto che è stata presa questa decisione dopo il successo avuto da The Boice Kids. Secondo alcuni collaboratori, la conduttrice avrebbe detto che è troppo facile mandare in onda un programma così simile con la sicurezza che il format ha già funzionato su altre reti. Tuttavia, al momento queste sono solamente voci non confermate.

Inoltre, la programmazione dovrebbe essere molto vicina a quella di The Voice Kids, anche se non è ancora stata confermata la data di inizio. Non resta che aspettare di chiarire la cosa o di vedere quanto effettivamente i due programmi si assomigliano. Quello che è certo è che il prossimo anno sarà ricco di scontri.