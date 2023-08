Riconoscete la bambina in foto? In tv regna sovrana da anni: ecco la sua identità

La bambina in foto negli anni è diventata una delle protagoniste più amate della TV italiana: riesci a scoprire di chi si tratta?

L’avanzare dell’età modifica molto spesso l’aspetto fisico ed i connotati delle persone, specialmente nel caso di ricorsi sistematici alla chirurgia estetica, o degli stravolgimenti di trucco e parrucco.

Nel caso della bambina immortalata nella foto d’epoca, possiamo dedurre con il senno del poi che non abbia abusato dei ritocchini, e di sicuro il taglio degli occhi rivelatore ti può aiutare nella sua identificazione.

Nonostante l’aspetto grazioso, ma piuttosto anonimo, questa bimba ha conquistato in età adulta lo status di sex-symbol, e ha fatto cadere ai suoi piedi celebri artisti ed imprenditori italiani.

Se osservi con attenzione, noterai un ulteriore dettaglio: la ragazzina misteriosa ha trasmesso i connotati alla progenie, e la somiglianza con la sua primogenita risulta assolutamente impressionante. Hai scoperto di chi si tratta? Ecco qualche altro suggerimento…

L’identità della bambina misteriosa

A posteriori, la celebre showgirl ha riguardato con affetto il suo scatto del passato, ed ha commentato: “Mi erano appena spuntati tutti i dentoni – parliamo del 1987 – ed ero finalmente riuscita a far crescere i capelli! Mio padre amava portarmi dal barbiere, e farmi tagliare i capelli a spazzola, come lui, fino all’età di 7-8 anni. Poi mi sono ribellata, e ho deciso di mettere la base della pettinatura che non mi avrebbe mai più abbandonata!“.

La bambina misteriosa all’epoca non era ancora avvezza ai flash dei fotografi: “Dall’espressione si vede chiaramente il disagio e la timidezza di fronte all’obiettivo“, ha ricordato, ad anni di distanza dalla foto. In effetti, la conduttrice rappresenta attualmente uno dei volti di punta del Biscione, ed appare più spigliata ed entusiasta che mai davanti all’occhio delle telecamere… Hai indovinato, quindi, la sua identità? Niente paura, arriva un altro indizio. È nata in Svizzera, ma nel 1994 – ad appena 17 anni – ha deciso di approdare sulle passerelle italiane, ed ha sfilato per Giorgio Armani, Rocco Barocco e La Perla. È reduce inoltre da diverse avventure sentimentali: da Marco Predolin ad Eros Ramazzotti, ed ha recentemente divorziato dall’imprenditore Tomaso Trussardi. Ebbene sì: la bimba in foto è proprio Michelle Hunziker!

Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti: due gocce d’acqua

Come anticipato, la somiglianza tra la giovane Michelle e la figlia Aurora Ramazzotti è strabiliante. Stessa tonalità di capelli, stesso sguardo timido e, soprattutto, un taglio degli occhi praticamente identico.

A questo punto sarebbe curioso assistere ad un restyling temporaneo della giovane Aurora, con tanto di criniera bionda e sguardo ammiccante: siamo certi che il risultato sarebbe assolutamente sorprendente!