Paola Turci ai ferri corti con la moglie: ad un anno dal matrimonio scoppia il terremoto | Assurdo ma vero

Il sogno vestito di bianco sembra già finito: arrivano le testimonianze. La lite fuoribonda oltreoceano potrebbe separarle?

Una lite che ha generato enorme scalpore, quella tra Paola Turci e la moglie Francesca Pascale, soprattutto perché nel loro rapporto sono custodite molte speranze di una comunità.

Le due, infatti, già con il loro matrimonio avvenuto nel Luglio dell’anno scorso hanno riempito i tabloid: complice la “novità” dei matrimoni LGBT in Italia, ma anche i retroscena su entrambe.

Se Paola Turci infatti è un’affermata cantautrice, che ha dichiarato di non voler etichettare la propria sessualità ed è stata legata ad alcuni uomini in passato, il coming out di Francesca è stato più “chiacchierato“: è noto, infatti, il suo rapporto durato otto anni con l’ex premier Silvio Berlusconi.

Nonostante le chiacchiere, però, le due donne preferiscono vivere la propria relazione nel privato; per questo motivo ha sconvolto tutti la testimonianza riguardo la loro discussione pubblica…

Una storia a luci spente: come si sono conosciute

Né Paola né Francesca hanno immediatamente raccontato la loro storia, nella speranza di poter mantenere la privacy e non diventare semplice oggetto di discussione politica. In occasione di un’ospitata a “Stasera C’è Cattelan“, tuttavia, Paola si è scucita su alcuni dettagli.

Francesca, ha raccontato, è una sua fan agguerrita. Le due si sono conosciute circa tre anni fa, durante un concerto di Paola a Torino. Paola l’ha notata in mezzo al pubblico, ma lo scambio di sguardi è durato poco più di un istante: un black out le ha separate immediatamente. Francesca, le ha poi raccontato, è rimasta colpita dalla sua decisione di continuare a cantare a luci spente, e le due hanno poi approfondito il rapporto privatamente. Insomma, una storia d’amore da film: ma è destinata a durare? C’è chi sostiene di no…

Una scenata di gelosia per strada

In questi giorni Paola Turci si trova a Tokyo; alcuni impegni lavorativi l’hanno portata nella capitale giapponese, dov’è stata seguita dalla moglie che, oltre che essere una sua fan, è diventata il suo appoggio e sostegno durante i concerti.

Proprio in queste circostanze alcune testimonianze raccolte dal settimanale “Oggi” hanno parlato di una discussione avvenuta in pubblico e scatenata dalla gelosia, che le ha viste entrambe su di giri. Non sono chiare le dinamiche che hanno portato a questo battibecco, tuttavia pare che la lite si sia risolta con un nulla di fatto; tutti i fan si sono augurati che si sia trattato di un semplice momento di negatività e tensione. Le due donne non hanno postato aggiornamenti sui social, mantenendo la privacy che le contraddistingue.