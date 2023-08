Addio Mediaset, malattia invalidante e annuncio drammatico | Non può più vivere la sua vita

L’amato volto Mediaset compie un annuncio raggelante sui social: la sua patologia le procura sofferenze lancinanti.

La scuderia del Biscione ha recentemente perso alcuni degli elementi più storici dell’emittente, a partire dal giornalista Maurizio Costanzo, scomparso il 24 febbraio 2023 all’età di 84 anni.

La sua dipartita non ha solamente lasciato Canale 5 orfana del suo prezioso contributo, ma anche gettato nella vedovanza Maria De Filippi dopo anni di idillio romantico e professionale.

In seguito, si è spento anche Silvio Berlusconi dopo una breve e fulminante malattia, e la sua morte ha ulteriormente scosso i vertici di Cologno Monzese, la compagna Marta Fascina ed i figli dell’imprenditore.

Nelle ultime ore, anche un celebre volto di “Uomini e Donne” ha condiviso con i followers le proprie condizioni di salute: il quadro generale non appare di certo roseo.

Mediaset, Teresa Cila si sfoga amaramente su Instagram

Approdata a grande popolarità grazie alla sua esperienza a “Uomini e Donne”, Teresa Cilia si è innamorata nel programma di Salvatore Di Carlo, con cui ha in seguito convolato a nozze.

Dopo qualche anno la coppia ha separato le rispettive strade, ma i fan hanno continuato a seguire le vicissitudini dell’ex tronista e wedding planner. Nelle ultime ore, Teresa Cilia ha rotto il silenzio sui social, ed ha annunciato: “Eccomi, eccomi qua. Scusate l’assenza di questi giorni, ma in realtà, sono onesta, non sono stata molto bene. Ho auto dei fortissima attacchi di mal di testa, emicrania proprio, che non ve lo dico… Sono arrivata più volte in guardia medica per farmi fare il toradol, e devo dire che ogni giorno, puntualmente, mi alzo così. Veramente, chi non ci soffre non può capire quanto può essere invalidante questa cosa. Sono stata davvero molto male”.

Teresa Cilia ammette: “Non ce la faccio più”

Teresa Cilia ha poi spiegato: “Vedo questo tunnel sempre più buio, sono scoraggiata. Fino a ieri, ancora avevo mal di testa, oggi va un po’ meglio, ma devo necessariamente trovare una soluzione. Adesso leggevo che c’è una terapia che, anziché prendere le classiche pillole che prendevo io fino a poco fa, si fanno delle punture. Delle punture di botulino. Sono 36 punture che si fanno tra la fronte, le spalle e il collo. Non so se qualcuno di voi l’ha già provato, se mi può dare informazioni in merito, perché io non ce la faccio più“.

L’ex tronista ha infine concluso: “Non mi permette di vivere la mia vita in pieno perché, giustamente, devo fare i conti anche sulle ore di sonno, se prendo sole, se prendo vento… Spesso mi chiedete: ma perché non lavori più dove lavoravi prima? Ecco, questo è uno dei tanti motivi, perché spesso, per forza di cose, mi dovevo assentare, e giustamente sono un problema…“.