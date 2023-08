Riccardo Scamarcio, nel suo cuore c’è ancora lei | La splendida coppia stanata da una foto

Ritorno di fiamma per l’avvenente attore Riccardo Scamarcio: la coppia è stata paparazzata in un contesto inequivocabile.

L’interprete pugliese Riccardo Scamarcio ha esordito in campo cinematografico all’inizio degli anni 2000, ed ha conquistato ampia notorietà grazie al suo ruolo di Step in “3 metri sopra il cielo”.

La pellicola del 2004 l’ha consacrato nell’olimpo dei sex-symbol del Belpaese ma, da allora, l’attore si è cimentato in ruoli sempre più impegnativi, collaborando con registi del calibro di Michele Placido, Sergio Rubini, Ferzan Ozpetek, Woody Allen, Sergio Castellitto e Paolo Sorrentino.

La sua vita sentimentale è stata caratterizzata da una lunga e chiacchierata liaison con la collega Valeria Golino, sodalizio ufficializzato nel 2006, e terminato definitivamente nel 2018.

Riccardo Scamarcio in seguito ha conosciuto la manager Angharad Wood, da cui ha avuto la figlia Emily, salvo poi cedere alle lusinghe di una giovane ed attraente collega…

Riccardo Scamarcio, la passione esplode sul set

Si tratta di Benedetta Porcaroli, star della serie-tv targata Netflix “Baby”, e sua compagna di ciak nelle pellicole “La scuola cattolica” e “L’ombra del giorno”. La relazione tra i due sembrava giunta al capolinea ad ottobre 2022, eventualità peraltro confermata dalla stessa attrice grazie ad alcune dichiarazioni piuttosto asciutte, ma eloquenti.

Riccardo Scamarcio avrebbe di conseguenza fatto ritorno da Angharad Wood e dalla figlia con i migliori intenti di riconciliare il mood familiare, ma il rapporto sembra aver ormai esaurito il suo corso. Nelle ultime ore, infatti, il portale “Very Inutil People” ha rilasciato un’indiscrezione clamorosa: i due attori avrebbero riallacciato i rapporti dopo la precedente rottura, e sarebbero stati paparazzati in contesti intimi durante una cena vis à vis. Dopo una prima segnalazione, una fonte anonima ha rivelato al portale: “Non so se ti può interessare, ma Scamarcio e la Porcaroli sono sicuramente tornati insieme“. L’informatore ha quindi allegato due scatti in cui gli attori compaiono assieme in atteggiamenti assai confidenziali, e ha aggiunto: “Ieri sera, nella mia città. Monte Sant’Angelo, Puglia“.

Riccardo Scamarcio e Benedetta Porcaroli: nuovo inizio per i due attori?

Riccardo Scamarcio e Benedetta Porcaroli hanno sempre cercato di adottare un basso profilo durante le loro apparizioni in pubblico e, anche nel caso della recente paparazzata, hanno evitato di nutrire i rumors in rete con dichiarazioni ufficiali alla stampa.

Del resto, rimane ancora da chiarire la natura dei rapporti tra l’attore e l’ex partner Angharad Wood: essa avrebbe fatto presumibilmente ritorno a Londra con la figlia, ma ha evitato di fomentare ulteriori illazioni al riguardo.