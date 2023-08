Loredana Lecciso dice basta | Finalmente la verità sulla crisi con Al Bano

È stanca di sopportare: Loredana Lecciso racconta tutti i retroscena del rapporto con il compagno, senza peli sulla lingua.

Crisi in vista per Al Bano Carrisi e Loredana Lecciso? Non abbiamo certezze, se non quelle fornite dalla diretta interessata: Loredana Lecciso ha preso parola sulla questione.

La coppia formata da Al Bano e Loredana è da sempre al centro dei riflettori mediatici, e per più di una ragione. Non per ultima la notevole differenza d’età: lui ha da poco compiuto ottant’anni (e ha festeggiato con un concertone), lei ne ha una trentina di meno.

Ma, anche volendo sorvolare sul dettaglio dell’età, Loredana ha fin da subito dovuto affrontare lo spettro della precedente relazione di Al Bano con Romina Power: i due componevano una coppia da sogno, relazionale e lavorativo.

Nonostante il rapporto tra i due sembri stabile, sono in molti a chiedersi se le cose tra loro vadano davvero bene. E spuntano continuamente ragioni per cui preoccuparsi, come quelle notizie sulle vacanze in Sardegna…

Le notizie della vacanza in Sardegna senza di lei

Ha creato enorme scalpore, infatti, la notizia di un improvviso allontanamento tra i due: nonostante sia periodo di vacanza per tutti, Al Bano si è recato in Sardegna, a casa di alcuni amici, assieme alla figlia Jasmine e nessun altro. Loredana è rimasta a casa.

Un atteggiamento del genere sembrerebbe sottolineare un raffreddarsi dei rapporti, ma nell’intervista rilasciata al settimanale “Nuovo” Loredana ha spiegato tutti i retroscena dietro a questa situazione…

La verità sulla crisi: tutte le dichiarazioni

I fan della coppia possono dormire sonni tranquilli: Loredana e Al Bano non stanno vivendo una crisi, e anzi, Loredana si è dichiarata stanca di dover smentire queste voci. Pare infatti che fosse stata invitata anche lei nella vacanza in Sardegna, ma che abbia deciso autonomamente di rimanere a casa: non ama spostarsi, e preferisce trascorrere i momenti di relax in casa sua, tra libri e passeggiate nei boschi.

Loredana si è inoltre dichiarata felice che Jasmine stia trascorrendo del tempo con il padre, e ha spiegato che non intende raggiungere Al Bano e la figlia in vacanza, neppure per sorprenderli: un atteggiamento del genere è più nelle corde del cantante. “Spesso la gente fa notare i 30 anni di differenza tra noi, ma per lui sono un dettaglio irrilevante. Anche in vacanza è iperattivo, io invece vado più a fasi alterne”.