Niente da fare per Ivana Spagna: il brutto annuncio arrivato all’improvviso

Ivana Spagna ha compiuto un’ammissione dolente sui social: per i fan, è giunta la notizia peggiore. Purtroppo è ufficiale

La cantante di origine veronese Ivana Spagna è balzata agli onori della cronaca italiana grazie alla sua voce possente e profonda, ed ha raggiunto grande notorietà grazie alla sua interpretazione della canzone “Il cerchio della vita”, colonna sonora dell’indimenticato capolavoro Disney “Il re leone”.

La cantante veneta, in realtà, è approdata alle charts europee prima ancora di quelle nazionali con il singolo “Easy Lady”, pubblicato nel 1986, ed è stata l’unica donna ad aver vinto il Festivalbar con la hit “Dance dance dance” l’anno successivo.

La ballad “Gente come noi” le ha permesso di conquistare il terzo posto a Sanremo 1995, e i suoi 11 milioni di album venduti le hanno fruttato un ambito Disco d’Oro alla carriera nel 2006.

Sebbene il suo ultimo album registrato in studio risalga al 2019 (in seguito Ivana Spagna ha prestato la voce ad alcuni featuring eccellenti, tra di essi Jay Santos e Ivan Granatino), la cantante non ha smesso di percorrere la penisola in lungo ed in largo con le sue tournée. L’ultima di esse, però, sembra aver preso una piega decisamente inaspettata…

Ivana Spagna con le spalle al muro: arriva l’aggiornamento deludente

Negli scorsi giorni la cantante ha lasciato la sua lussuosa abitazione sul lago di Como per approdare a Montesilvano, in Abruzzo.

Il 4 agosto 2023 Ivana Spagna avrebbe dovuto inaugurare una performance davanti ai fan abruzzesi nell’area Jova Beach, e si è rilassata durante l’attesa in una sontuosa struttura ricettiva dotata di tutti i comfort, piscina inclusa. L’interprete, però, ha ricevuto un perentorio stop dall’Amministrazione locale: dopo i recenti eventi atmosferici estremi, ha dovuto rinunciare alla sua esibizione. In un breve video ha infatti annunciato: “Ciao, io sono qua a Montesilvano, sono venuta per fare il concerto di stasera… È un posto molto bello, guardate, in un hotel che si chiama Villa Michelangelo… L’unica cosa un po’ triste è che non si fa il concerto stasera!“.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ivana Spagna (@ivanaspagnaofficial)

Ivana Spagna spiega le ragioni dell’annullamento

“Dicono che ci sia un’allerta meteo“, ha poi argomentato Ivana Spagna. “Speriamo che, se succede, non succeda niente di brutto, però adesso c’è un sole bellissimo, ma hanno dichiarato che non si fa…”.

La cantante ha infine concluso con un sorriso: “E allora me ne torno a casa, con ben 1.200 chilometri, così. Un peccato, perché ci tenevo a farlo, davvero. Ci tenevo tanto. E niente, allora vi saluto e torno a casa, altri 600 chilometri! Ciao, un bacio!“.