Mistero Manuela Arcuri, dopo l’annuncio scoppia il giallo | Non si trova alcuna traccia

Manuela Arcuri scatena il giallo: dopo l’annuncio, sparisce tutto. Ma cosa sta succedendo e cosa ne sarà di lei?

Attrice ed ex modella, Manuela Arcuri ha iniziato a lavorare nel mondo dello spettacolo sin da giovanissima per i fotoromanzi.

Poi la sua carriera come interprete è decollata e lei ha avuto modo di recitare in tv, al teatro o al cinema al fianco di grandi nomi come Gigi Proietti, Carlo Vanzina o Pierfrancesco Pingitore.

Spesso protagonista di fiction trasmesse da Mediaset, Manuela Arcuri aveva recentemente annunciato il suo ritorno in Rai con una nuova serie tv. Ma di questa, non vi è alcuna traccia.

Manuela Arcuri, il ritorno in tv scatena il giallo

Era l’anno 2019 quando Manuela Arcuri varcava le porte della Rai per partecipare a Ballando con le stelle. Poi l’attrice è sparita dai radar di Viale Mazzini, salvo poi annunciarne il ritorno per il 2024. Intervistata dal Giornale, infatti, ha svelato in anteprima di essere pronta a debuttare in Rai come attrice di una fiction di cui ha anche deciso di annunciare il titolo provvisorio: “La donna della seconda Repubblica”. “È la storia vera della compagna di un uomo politico. Ancora non posso dirne il nome – ha fatto sapere lei – .Intanto l’ho conosciuta, e conto molto su questo rapporto perché, come sperimentai facendo Pupetta Maresca, interpretare persone esistenti è un’esperienza appassionante ma anche problematica”.

Libero è andato alla ricerca di notizie ed informazioni più approfondite sulla fiction in più puntate che dovrebbe vedere Manuela Arcuri tra le attrici protagoniste dei canali Rai, ma di tutto ciò non c’è neanche l’ombra. Secondo quanto riportato dal sito del quotidiano, a Viale Mazzini non ci sarebbero tracce di quanto spifferato in anteprima dall’attrice nella recente intervista. Scatta, così, un giallo destinato a far chiacchierare gli esperti di tv e gossip…

Manuela Arcuri allontanata dalla tv

Era il 2017 quando Manuela Arcuri recitava per l’ultima volta nella celebre fiction Il bello delle donne…e Poi. Due anni dopo è stata protagonista di Ballando con le stelle e, poco più tardi, di lei si sono quasi perse le tracce. Negli anni, tuttavia, ha deciso di intraprendere strade parallele fondando con il marito una casa di produzione, ma non ha mai dimenticato l’amore per la recitazione e il set.

“Se dovessi tornare indietro, rifarei tutto allo stesso modo. Nel senso che mi sposerei già mamma – aveva raccontato lei in una intervista per Confidenze, aggiungendo di essere pronta a tornare sul set dopo anni di stop – […]Sono tornata sul set, ma ho intrapreso anche strade parallele al mio lavoro. Con Giovanni abbiamo fondato una piccola casa di produzione, partendo in punta di piedi […]”.