Stefano De Martino, Belen è già alle spalle | Coccole e relax con il suo vero amore

Le notizie sulla crisi si rincorrono, ma lui scappa più veloce: e a pochi giorni dall’annuncio della rottura è di nuovo in dolce compagnia.

È il dramma dell’estate: la rottura tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez, nonostante sia un copione già visto, continua ad appassionare i fan di entrambi e più in generale del gossip.

Ed è naturale, perché i particolari fioccano ogni giorno di più, infiniti aneddoti che non fanno altro che aumentare la sensazione che questa volta possa essere quella definitiva.

La relazione tra Stefano e Belen d’altronde è sempre stata segnata dal continuo tira-e-molla, ma a peggiorare la situazione questa volta è l’intromissione di personaggi esterni alla vicenda: Alessia Marcuzzi per Stefano, possibile nuova fiamma, e Elio Lorenzoni per Belen; con quest’ultimo, imprenditore bresciano, la showgirl è stata avvistata in atteggiamenti più che intimi.

In tutto questo trambusto, però, c’è una persona che sembra già aver dimenticato la propria ex: Stefano stesso, che si gode la vita in buona compagnia sui social…

Proprio lei sta cercando di farli riappacificare…

E mentre i giornali si accalcano per accaparrarsi gli ultimi aggiornamenti sulla situazione tra i due, ecco spuntare le prime indiscrezioni: a parlare è Fabrizio Corona, ex compagno di Belen, che dichiara di aver saputo direttamente da lei che la storia con Stefano sarebbe finita definitivamente.

Dall’altro lato della barricata spunta però un personaggio di grande levatura, che starebbe tentando di far calmare le acque torbide tra i due: si tratta niente di meno che Maria De Filippi che, come riportano i giornali di gossip, è per entrambi una madre surrogata, ben consapevole dei loro caratteri forti e che spesso cozzano tra loro.

…ma lui non ci pensa proprio!

Eppure, nonostante i presunti sforzi di Maria De Filippi, e mentre Belen sui social si lascia andare a provocazioni vaghe, Stefano non sembra minimamente toccato dal dramma che lo circonda: conclusa la stagione del suo “Bar Stella” e con un nuovo programma in arrivo a Dicembre, titolato “De Martino Show“, l’ex ballerino appare più che sereno.

In una delle sue storie postate di recente lo abbiamo addirittura visto impegnato nell’arte del dolce far nulla, sdraiato in giardino assieme al suo cane, Choco, un labrador dal pelo marrone, a cui sta dedicando tutte le sue coccole e attenzioni. Insomma, non da veramente l’immagine di una persona preoccupata, e non ha rilasciato dichiarazioni sull’attuale dramma che lo circonda.